Через два месяца россияне почувствуют. Федоров сообщил, что Украина разрабатывает аналог «ланцетов»

В Украине есть беспилотники, летающие на расстояние до 20 км, среди них коптеры, FPV-дроны, но нужные дроны, которые достигают дальше, отметил Михаил Федоров.

Украинские "ланцеты" будут уничтожать технику врага

По его словам, Украина разрабатывает беспилотники по типу российских "ланцетов", которые более высокотехнологичны. Более того, добавил Федоров, уже прошли первые тестирования таких дронов.

"Трудно назвать конкретные даты, но, я думаю, что в течение двух месяцев начнет появляться информация в российских пабликах, как горят их танки",

– сказал министр.

По словам Федорова, в ближайшие недели решится судьба контрактов на производство дронов. А для того чтобы "разогнать" производство нужно, по его мнению, где-то полгода.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру. Он отметил, что дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники – это также дроны, подчеркнул руководитель Украины.

Также портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году украинские защитники получат миллион дронов . Для этого нашей стране необходимо увеличить создание на 60%. Вместе с тем военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что только FPV-дроны не смогут повлиять на общее течение боевых действий. Нужно комплексное применение разных видов вооружений, потому что самими дронами войну не выиграть.

Портал "Комментарии" сообщал, что по мнению генерала Николая Маломужа, дроны баллистического типа – это оружие, против которого бессильны даже новейшие системы ПВО России, поэтому именно на их производстве нужно сосредоточиться.



