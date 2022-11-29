Чего в ближайшее время можно ожидать Украине со стороны Беларуси – как понимать заявления Лукашенко

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия перебросила в Республику Беларусь (РБ) большой эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники. Тем временем самопровозглашенный белорусский президент Александра Лукашенко продолжает "качать" тему необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией, уверяя, что им мешают США. Чего и почему в ближайшее время можно ожидать Украине со стороны Беларуси? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Российские военные. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день непосредственной военной угрозы со стороны Беларуси нет

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович подчеркивает, что зенитные ракетные комплексы "Тор", которые доставлены в Беларусь – это ЗРК ближнего радиуса действия, около 15 км по дальности. Они прикрывают только конкретные объекты.

"На сегодняшний день сложно сказать, для каких именно целей они перебрасываются в Беларусь. Надо понимать, где именно будут расположены, их стартовые позиции, чтобы делать какие-то выводы, – поясняет эксперт. – В любом случае, это не наступательное оружие, хотя данные ЗРК могут быть использованы для прикрытия наступающих войск".

Однако, продолжает Денис Попович, на сегодняшний день непосредственной военной угрозы со стороны Беларуси нет, так как отсутствуют наступательные группировки, которые теоретически могли быть использованы для сухопутного вторжения в нашу страну.

который помогал Александру Лукашенко маневрировать под натиском Владимира Путина – и даже считался главным переговорщиком Беларуси с Западом. Но пока разгонять панику в этом отношении нет никакого смысла", – констатирует эксперт. "Никто не говорит, что эта ситуация не может измениться в худшую для нас сторону. Теоретически к таким негативным изменениям могут привести последствия скоропостижной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея

Вступление в войну Беларуси, по мнению эксперта, будет преподнесено как очередной провал американской дипломатии на европейском направлении

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:

могут быть продиктованы активной подготовкой Минска к вступлению белорусской армии в войну – и подготовкой нового наступления на Киев. Или попытками пойти на Львов с целью нарушить логистику поставки вооружений из Польши". "Истеричные заявления Лукашенко по итогам саммита ОДКБ с угрозами "полного уничтожения Украины" и призывами сесть за стол переговоров

Таким образом, отмечает эксперт, в ближайшее время нам стоит ожидать увеличение региональной группировки Союзного Государства (СГ) и роста влияния российского командования в ней, что делает открытие северного фронта лишь вопросом времени.

"Кремль прекрасно понимает, что расширение количества воюющих стран будет представляться как очередное поражение Белого дома в деле сохранения мира в Европе. Ровно по этому Лукашенко акцентирует внимание на ведущей роли США в украинско-российской войне, представляя украинскую армию как "прокси" милитарное образование подконтрольное США, – поясняет Дмитрий Громаков. – Нивелируя субъектность Киева, Лукашенко пытается давить на европейские государства подталкивая их к дискуссии с США по поводу снижения активности поддержки Киева и замораживании конфликта с целью недопущения его разрастания и включения в него новых стран".

Вступление в войну Беларуси, по мнению эксперта, будет преподнесено как очередной провал американской дипломатии на европейском направлении – и неспособность США контролировать конфликт, что ставит под угрозу безопасность во всей Европе.

"Расчет Кремля в этой игре на то, что преддверии президентских выборов в США очередной "провал" Байдена может стоить демократам президентского кресла – и они предпочтут заморозку конфликта в обмен на признание новых территориальных приобретений Кремля в Украине", – резюмирует Дмитрий Громаков.

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