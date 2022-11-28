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Лукашенко рассказал, почему между Россией и Украиной нет переговоров и обвинил Зеленского

Президент Беларуси считает, что Зеленский нарушает правила классических переговоров с Российской Федерацией и не идет на компромиссы

сегодня, 21:51
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Автор:

Slava Kot

По мнению белорусского диктатора Александра Лукашенко, мирным переговорам между Украиной и Россией мешают Соединенные Штаты. Об этом президент Белоруссии заявил в интервью на российском пропагандистском канале "Россия-1".

Лукашенко рассказал, почему между Россией и Украиной нет переговоров и обвинил Зеленского

Лукашенко рассказал, кто мешает переговорам между Зеленским и Путиным. Фото: из открытых источников

Александра Лукашенко заявил в эфире российского телевидения, что США не разрешают Украине сесть за стол переговоров. Также президент Беларуси добавил, что Украина не является серьезной фигурой на политической арене.

"Американцам абсолютно безразлично свободную и суверенную Украину. Они относятся к ней только как к пешке в своей игре", — говорит Лукашенко

Белорусский диктатор считает, что США хотят более тесные связи с Китаем.

"Американцы хотят победить Европу одним ударом и сблизиться с Китаем через Россию. Естественно, попирая Россию", — делится своими геополитическими мыслями белорусский президент.

Лукашенко также обвинил президента Украины Владимира Зеленского. Белорусский диктатор утверждает, что Зеленский нарушает классические правила переговоров, особенно ввиду того, что Россия так велико государство. Лукашенко говорит, что нужно сесть за стол переговоров, изложить свои условия и пойти на компромиссы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что смерть одного из белорусских чиновников может быть предупреждением Лукашенко. В Кремле готовится план, как устранить белорусского диктатора и начать активную фазу войны со стороны Беларуси. Таким образом, вместо Лукашенко руководителем Беларуси станет Станислав Зась, который является генеральным секретарем ОДКБ.

Также "Комментарии" писали об удивительном интервью президента Беларуси Александра Лукашенко.



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