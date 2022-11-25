О чем говорят новые заявления Лукашенко – почему прямые угрозы Западу и Украине пошли именно сейчас

Во время прошедшего в Ереване саммита стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Лукашенко угрожал миру ядерным оружием (которого у него нет) и призывал Украину заключить мир с Россией. Иначе, мол, "полное уничтожение Украины". Об этом пишет Телеграмм-канал Беларускі Гаюн, отмечая, что Лукашенко просто бесится, понимая – он зря поставил на Путина, а прямое вовлечение РБ в войну сметет нынешнюю белорусскую власть. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти предположения и лукашенковские заявления.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко осознает риски прямого участия в войне против Украины

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что Лукашенко озвучил угрозы, которые исходят из московского адреса.

"Его могли попросить об этом. Но в стиле Лукашенко делать подобные заявления и по собственной инициативе. Всё для того, чтобы подыграть и/или польстить Путину. Это происходит уже не первый раз. К тому же, такими громкими заявлениями Лукашенко набивает себе цену, пытается демонстрировать и свою крутизну", – поясняет эксперт.

Так что, подчеркивает он, это не просто эмоции, а еще и тактика политической игры Лукашенко с Путиным.

"Путин для Лукашенко – одновременно и угроза, и гарант его сохранения при власти, хотя бы относительной. Скорее всего, Лукашенко осознает риски прямого участия в войне против Украины. У него просто животная "чуйка" на угрозы для своего политического режима и себя лично. И он наверняка понимает, что прямое участие в войне против Украины с высокой вероятностью приведет к его поражению, причем, он может проиграть (потерять власть) гораздо раньше Путина. Поэтому "бацька" пытается маневрировать и избегать прямого участия в войне против Украины, тем более, когда россияне несут в ней поражения. Если бы он хотел участвовать в этой войне напрямую, то он бы уже давно сделал это", – отмечает Владимир Фесенко.

С другой стороны, продолжает он, Лукашенко прекрасно понимает, что в случае полного поражения Путина в войне, он также может потерять власть. Поэтому и вынужден поддерживать РФ в войне против Украины, избегая прямого участия в ней.

"Лукашенко боится и полного поражения Путина, но боится и Путина, который может пойти на прямую аннексию Беларуси, – акцентирует эксперт. – Может ли "бацька" предать Путина? Он может предать кого угодно – ради сохранения своей власти. Но вопрос: а в пользу кого предать? Запад и Украина не верят Лукашенко – и не будут ему помогать. Единственный возможный союзник, на которого самопровозглашенный президент РБ надеется – это Китай. Но Китай очень далеко. Финансово и политически он может помочь Лукашенко, но гарантировать сохранение его режима – вряд. Поэтому Лукашенко будет с Путиным до конца. Они или оба проиграют (для Лукашенко, как я отмечал, этот финал может настать раньше, в случае прямого участия в войне против Украины), либо попытаются сохранить свою власть через относительное замораживание войны против Украины. Как раз на реализацию второго сценария и нацелены угрожающие заявления Лукашенко. И он, и Путин пытаются запугать Запад и Украину, вынудив их к прекращению войны на условиях Кремля".

Беларусь в данный момент – не субъект, она зависит от воли России и фактически оккупирована РФ

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев считает, что ситуацию с Лукашенко отлично характеризует поговорка "Коготок увяз – всей птичке пропасть".

"Лукашенко имеет репутацию хитреца. Но знаменитый немецкий философ Гегель правильно говорил, что хитрость – это высшая форма глупости. И Лукашенко проявил такую политическую форму глупости – он всё поставил на одну страну, на Россию. На страну кровавую, агрессивную, больную имперскими амбициями. Какое-то время Лукашенко много чего получал от РФ – и фактически дармовые ресурсы, и денежные вливания. А потом ему выставили счет. И теперь он является российской марионеткой, полностью зависящей от Путина. Важно понимать, что Беларусь в данный момент – не субъект. Она зависит от воли России и фактически оккупирована РФ", – поясняет социолог.

По его словам, сейчас Лукашенко ведет себя, как маленький, глупый, капризный ребенок. Который истерикой пытается достичь невозможного. Ну, к примеру, чтобы ему купили замок или космической корабль. Нечто недостижимое. Аналогичны, подчеркивает Павел Федорченко-Кутуев, требования белорусской марионетки Кремля касательно фактической капитуляции Украины.

"Для Лукашенко нет хороших вариантов после этой войны, кроме проигрыша Украины, которая, по задумке Путина, должна превратиться в российского вассала типа Беларуси. Чего не будет никогда – и это продемонстрировал героизм украинского общества и, в первую очередь, ВСУ. Так что Лукашенко не остается ничего иного, кроме как подыгрывать российского диктатору, озвучивая какие-то его мечтания, надеясь, что всё как-то образуется, что он проснется однажды утром – и нет угрозы ни его, ни путинскому режимам, которые повязаны кровью", – констатирует социолог.

Лукашенко понимает, что может оказаться совершенно не нужным Кремлю

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Саммит ОДКБ продемонстрировал, что эта организация, которая и ранее не была монолитной, на сегодня и вовсе является "спящей". И страны, которые туда входят, просто ждут момента, чтобы оставить е ряды. Путин точно не может рассчитывать на ОДКБ".

По словам эксперта, заявление Лукашенко, что судьба ОДКБ зависит от успеха так называемой "специально военной операции" РФ в Украине демонстрирует, что он верно понимает ситуацию. А именно – если (а точнее – когда) Россия проиграет в Украине, судьба ОДБК и самого Лукашенко будет не менее печальной, чем судьба РФ.

"Пока же Лукашенко вынужден петь с чужого голоса. И судя по тому, что он делает истеричный, взаимоисключающие заявления, поет он, мягко говоря, не очень убедительно, – отмечает Евгений Магда. – Он понимает, что может оказаться совершенно не нужным Кремлю. У того есть свои агенты влияния внутри белорусской власти. И проведение тех же досрочных президентских выборов в РБ вполне возможно".

Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко озвучил угрозы Кремля, призвав Зеленского не тянуть с переговорами.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!