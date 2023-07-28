"Быстрых успехов не ожидалось": в Германии прокомментировали украинское контрнаступление

Ожидать "быстрых успехов" от украинского контрнаступления не стоит — это специалисты понимали с самого начала. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

ВСУ идут вперед

"Это знают все, кто разбирается в ситуации на местах, — говорит Карло Масала. - Там ведется долгая и очень жестокая битва с потерями. У России еще есть линия обороны и главная проблема украинцев – постоянный артиллерийский огонь с закрытых позиций. Для его подавления будут использованы знаменитые кассетные бомбы, пока не будут налажены поставки стандартных артиллерийских боеприпасов".

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Кроме того, профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера отмечает:

"Быстрых успехов этого контрнаступления не ожидалось с самого начала, не ожидается и сейчас. Все разговоры о том, что контрнаступление провалилось из-за продвижения всего на несколько сотен ярдов, были преждевременными. Также это не значит, что оно провалилось, сейчас слишком рано об этом говорить".

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