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Когда "Леопарды" начнут ремонтировать в Украине: в Rheinmetall дали ответ

В Rheinmetall сообщили, что после "летних каникул" планируют начать ремонтировать "Леопарды" в Украине

сегодня, 17:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Концерн Rheinmetall намерен начать работу ремонтного центра в Украине для танков "Леопард" после "летних каникул". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию Spiegel сделал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Когда "Леопарды" начнут ремонтировать в Украине: в Rheinmetall дали ответ

Rheinmetall. Фото: из открытых источников

Армин Паппергер рассказал, что украинцы уде проходят обучение в Германии для того, чтобы по возвращении в Украину начать ремонтировать танки и другую военную технику. 


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Отмечается, что ремонтный центр в Украине позволит сократить расстояние, на которое приходится транспортировать танки и другую военную технику.

Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций. С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs. В начале июля сообщалось, что совместное предприятие запустит работу в течение следующих 12 недель.

Отметим, немецкий вооруженный концерн Rheinmetall не планирует отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на угрозы России. Такое заявление сделал гендиректор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, новый завод будет огражден системами противовоздушной обороны собственного производства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ответ на то, что немецкая компания Rheinmetall, специализирующаяся на изготовлении оружия, объявила, что собирается построить завод в Украине, на это сообщение в традиционной для него в последнее время неадекватной манере отреагировал бывший президент России, зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. О чем говорят планы немцев и медведевские угрозы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам. 




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Источник: https://www.spiegel.de/
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