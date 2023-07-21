Кремль грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине: в концерне ответили

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall не планирует отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на угрозы России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал гендиректор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет "Bild".

Россия грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине. Фото: Getty Images

Россия заявила, что будущий завод Rheinmetall, который будет построен в Украине, станет "законной" цели для оккупантов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для Вооруженных сил РФ", — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Паппергера, концерн не отказывается от своих планов по будущему заводу в Украине. Также он планирует оградить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.

"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей", — заявил глава концерна.

Концерн Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Ожидается, что с производственной линии будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

В начале июля генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже на протяжении 12 недель.

Читайте также на портале "Комментарии" — что с контрнаступлением ВСУ – почему в конце июля Украине придется принимать тяжелые решения.