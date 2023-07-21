Кремль грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине: в концерне ответили

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Кравцев Сергей
Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall не планирует отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на угрозы России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал гендиректор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет "Bild".
Россия грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине. Фото: Getty Images
Россия заявила, что будущий завод Rheinmetall, который будет построен в Украине, станет "законной" цели для оккупантов.
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По словам Паппергера, концерн не отказывается от своих планов по будущему заводу в Украине. Также он планирует оградить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.
Концерн Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Ожидается, что с производственной линии будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.
В начале июля генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже на протяжении 12 недель.
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