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Кремль грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине: в концерне ответили

Rheinmetall не намерен пересматривать свои планы - оружейный завод будет построен в Украине

сегодня, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall не планирует отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на угрозы России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал гендиректор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет "Bild".

Кремль грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине: в концерне ответили

Россия грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине. Фото: Getty Images

Россия заявила, что будущий завод Rheinmetall, который будет построен в Украине, станет "законной" цели для оккупантов.                                      


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"Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для Вооруженных сил РФ", — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Паппергера, концерн не отказывается от своих планов по будущему заводу в Украине. Также он планирует оградить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.

"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей", — заявил глава концерна.

Концерн Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Ожидается, что с производственной линии будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

В начале июля генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже на протяжении 12 недель.

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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/neue-drohung-aus-moskau-russland-will-deutsche-panzer-fabrik-bombardieren-84753090.bild.html
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