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Оккупанты угрожают гражданским судам в Черном море: пограничники перехватили разговор

Военные корабли агрессора продолжают вести себя вызывающе в акватории Черного моря

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские пограничники перехватили угрозы российского корабля торговому судну в Черном море. Как передает портал "Комментарии", соответствующую аудиозапись обнародовала пресс-служба ГПСУ.

Оккупанты угрожают гражданским судам в Черном море: пограничники перехватили разговор

Россияне угрожают гражданским судам в Черном море

Отмечается, военные корабли РФ продолжают вести себя нагло и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права.


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Пограничникам удалось перехватить разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

Как свидетельствует радиоперехват, россияне спрашивают сначала о флаге страны, под которым идет судно, затем о грузе, допытываются, есть ли на борту оружие, а затем озвучивают предупреждение-угрозу.

"Я предупреждаю вас о запрете движения в порты Украины. Также, перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза. Страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в конфликт в Украине. Прием", — говорится в аудиоперехвате.

Отметим, Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Prikordonniki-perehopili-pogrozi-rosiyskogo-korablya-torgovomu-sudnu-u-CHornomu-mori/
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Обсуждения

Гриша

сегодня, 16:37

русіш військовий корабел, пішов ти .... до п'того веселого порося Ніфніф Нафнаф Нуфнуф Нюхнюх @ах@ах


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