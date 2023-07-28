Оккупанты угрожают гражданским судам в Черном море: пограничники перехватили разговор



















Украинские пограничники перехватили угрозы российского корабля торговому судну в Черном море. Как передает портал "Комментарии", соответствующую аудиозапись обнародовала пресс-служба ГПСУ.

Россияне угрожают гражданским судам в Черном море

Отмечается, военные корабли РФ продолжают вести себя нагло и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Пограничникам удалось перехватить разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

Как свидетельствует радиоперехват, россияне спрашивают сначала о флаге страны, под которым идет судно, затем о грузе, допытываются, есть ли на борту оружие, а затем озвучивают предупреждение-угрозу.

"Я предупреждаю вас о запрете движения в порты Украины. Также, перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза. Страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в конфликт в Украине. Прием", — говорится в аудиоперехвате.

Отметим, Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.



Читайте также на портале "Комментарии" — новые угрозы РФ в Черном море: достаточно ли реагирует Запад – чего можно ждать от союзников.



