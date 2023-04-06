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Было очень громко: стало известно, что взорвали у оккупантов в Мелитополе в районе аэродрома

После серии взрывов оккупанты, как и ранее, отчитались о меткой работе ПВО

сегодня, 10:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью было довольно "громко". Раздавались взрывы в районе аэродрома, где находится база российских захватчиков. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Было очень громко: стало известно, что взорвали у оккупантов в Мелитополе в районе аэродрома

Взрывы в Мелитополе. Фото: Getty Images

"Громкая ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома", — отметил Иван Федоров.


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Городской голова добавил, что оккупанты сразу же отчитались о так называемом "метком ПВО", однако сами отправили в сторону аэродрома скорые.

Стоит обратить внимание, что в последнее время в Мелитополе все чаще раздаются взрывы. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Мелитополе взорвали предателя: о ком идет речь.                                                     

Также издание "Комментарии" сообщало – часть штурмовой авиации Республики Беларусь (РБ) получила способность наносить удары ядерным оружием, а с 3 апреля на одном из российских полигонов начали обучение белорусским расчетам порядка применения "Искандер-М". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Похоже, Кремль на самом деле решил начать распространение ядерного вооружения. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Ранее "Комментарии" писали – что плотно объединяет ЕС и Китай – почему европейские лидеры зачастили в Пекин. Эксперты детально разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью.




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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1659
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