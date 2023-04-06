Было очень громко: стало известно, что взорвали у оккупантов в Мелитополе в районе аэродрома

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью было довольно "громко". Раздавались взрывы в районе аэродрома, где находится база российских захватчиков. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Взрывы в Мелитополе. Фото: Getty Images

"Громкая ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома", — отметил Иван Федоров.

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Городской голова добавил, что оккупанты сразу же отчитались о так называемом "метком ПВО", однако сами отправили в сторону аэродрома скорые.

Стоит обратить внимание, что в последнее время в Мелитополе все чаще раздаются взрывы.

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