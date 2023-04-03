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В Мелитополе взорвали предателя: о ком идет речь

Взрыв в Мелитополе прогремел на проспекте Богдана Хмельницкого, отметил глава города

сегодня, 10:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно захваченном россиянами городе Мелитополь Запорожской области на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, на место взрыва сразу же выехали машины скорой помощи. Уточняется информация, у кого из предателей возникло "короткое замыкание в машине", написал в Telegram мелитопольский городской голова Иван Федоров. Позже российские СМИ сообщили, что при взрыве в Мелитополе пострадал коллаборант, "экс-глава администрации" пгт Акимовка Максим Зубарев.

В Мелитополе взорвали предателя: о ком идет речь

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого... У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", — написал Иван Федоров.


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Во временно оккупированном Мелитополе очень сильно партизанской движение. Время от времени случаются взрывы, идет активная нейтрализация коллаборантов, прихвостней врага и предателей.

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