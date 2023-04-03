«Херсонского сценария» в Мариуполе никто не планирует: к чему уже готовятся россияне в городе

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска во временно оккупированном Мариуполе продолжают укреплять свои. Оккупанты активно готовятся к обороне и новым ожесточенным боям за город. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Мариуполь. Фото: из открытых источников
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По его словам, максимальная милитаризация города прямо указывает, что никакого "херсонского сценария" россияне там не планируют.
Советник городского головы отметил, россияне снова верят, что в Мариуполе они "навсегда" и при любых раскладах город им удастся удержать.
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