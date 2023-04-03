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«Херсонского сценария» в Мариуполе никто не планирует: к чему уже готовятся россияне в городе

Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики готовят Мариуполь к обороне и ожесточенным боям

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска во временно оккупированном Мариуполе продолжают укреплять свои. Оккупанты активно готовятся к обороне и новым ожесточенным боям за город. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

«Херсонского сценария» в Мариуполе никто не планирует: к чему уже готовятся россияне в городе

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Россияне продолжают укрепляться. Мосты. Азовсталь. Ильича. Порт. Не стоит нырять в самообман и верить успокоительным вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят", — отметил Андрющенко.


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По его словам, максимальная милитаризация города прямо указывает, что никакого "херсонского сценария" россияне там не планируют.

"Надеюсь, пока... Рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона обороны города в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты на всю скупают рассаду и разбивают огороды", — сообщил Андрющенко.

Советник городского головы отметил, россияне снова верят, что в Мариуполе они "навсегда" и при любых раскладах город им удастся удержать. 

"Поэтому нас ждет новое сражение за Мариуполь. Однозначно. Но не обесценивайте тяжелую работу наших Героев вымышленными "паниками", — подытожил Петр Андрющенко.

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Источник: https://t.me/andriyshTime/8270
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