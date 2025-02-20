Удар ракетами по Одессе после "пристрелки" дронами: что надо знать

Удары по Одессе дронами — это не "пристрелка" перед ракетными ударами. Россия это делает, чтобы нанести максимальный ущерб. Об этом пишет 20 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на комментарий для "РБК-Украина" военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана.

Атаки российских дронов смогли нанести ущерб Одессе. Фото: ГСЧС Украины

По его словам, россияне ежемесячно производят от 100 до 150 ракет. Поэтому массированный удар по Украине возможен, но увязывать его с ежедневными полетами беспилотников не стоит.

"Если не было месяц обстрелов, то можно ожидать, что будет обстрел где-то плюс-минус 100 ракет. Если обстрелов не было больше месяца, то можно ожидать двойной — один за другим с интервалом 2-3 дня. Также с таким приблизительным количеством плюс-минус 100 ракет", — сказал Гетьман.

Он подчеркнул, что из-за того, что атаки "Шахедов" на Одессу происходят со стороны Черного моря, их труднее перехватить, потому что они не имеют естественных препятствий и могут лететь на очень низкой высоте. По его словам, чем ниже высота, тем позже его видит ПВО и тем труднее перехватывать дроны.

"Поэтому шахедные атаки со стороны моря — это не тренировка ракетных атак. И я не думаю, что это подготовка к чему-то, это обычная попытка нанести максимальный ущерб наиболее удобным для них способом", — поделился эксперт.

Как сообщали "Комментарии", в Одессе вечером 18 февраля прогремели взрывы, возник пожар. Город находился под массированной атакой российских беспилотников. Одесские издания писали о взрывах в городе, появились видео прилета и фото пожара после удара. Позднее выяснилось, что россияне ударили по объекту ДТЕК, без тепла остался большой микрорайон в Одессе. 19 февраля вечером оккупанты повторили атаку БПЛА по другому району Одессы.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты во время ночной атаки использовали не только дроны, но и ракеты. Массированным этот удар назвать нельзя, но 14 ракет Россия применила, наряду с более чем 160 БПЛА. Среди них крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара воздушные силы ВСУ решили не раскрывать. Поскольку удар не был массированным, у России на авиабазах "Энгельс-2" и "Оленья" могут оставаться бомбардировщики, снаряженные для боевого вылета.