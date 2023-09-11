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Буданов заявил, что война с Россией не будет продолжительной

Глава украинской разведки утверждает, что Украина не будет воевать с Россией длительный период.

11 сентября 2023, 16:45
Автор:
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Slava Kot
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Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов считает, что война против Российской Федерации не затянется на годы, как считают некоторые военные и политические эксперты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

Буданов заявил, что война с Россией не будет продолжительной

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Буданов отрицает идеи о том, что война в Украине будет долговременной.


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"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего против противника", — сказал Буданов и добавил, что россияне не могут вести долговременную войну.

Буданов указал, что это его субъективное мнение, однако добавил, что у каждого человека есть свои представления о продолжительности. Руководитель ГУР отметил, что полугодие или год – это не длительный период.

Во время выступления Буданов заверил, что, несмотря на наступление холодов, Украина и дальше будет осуществлять контрнаступление на российские позиции. По его словам, в сырости и грязи воевать сложнее, однако украинские бойцы будут давить на оккупантов, пока те не покинут территорию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал армии США рассказал, сколько еще будет продолжаться контрнаступление ВСУ.

Также "Комментарии" писали о Главном управлении разведки, которое провело военную операцию в Черном море и вернуло "Вышки Бойко" под украинский контроль. Эти объекты находились под оккупацией РФ с 2015 года. Кроме того, представитель ГУР назвал количество российских солдат, воюющих на территории Украины.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/934002.html
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