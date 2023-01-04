Буданов назвал, когда произойдет серьезное наступление украинских военных

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, когда ВСУ перейдут в серьезное наступление на фронте, чтобы атаковать российские позиции и освободить территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова для издания ABC News.

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Во время интервью украинский военный заверил, что главная цель Украины – "это возвращение к границам 1991 года" и добавил, что Киев достигнет этого. Во время разговора Кирилл Буданов рассказал, когда ожидается самое серьезное наступление украинских войск.

"Бои будут самыми жаркими в марте… Украина планирует серьезный толчок весной", — говорит Кирилл Буданов для ABC Новости .

Руководитель ГУР МО отметил, что военные действия будут проходить на всех временно оккупированных территориях Украины, "от Крыма до Донбасса".

Также Буданов рассказал, что украинская армия ждет поставки американских бронетранспортеров Bradley, которые имеют лучшие характеристики, чем украинская техника или та, которая была отправлена США ранее.

"Мы их ждем, очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", — говорит начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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