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Британский министр уверен, что "Украина побеждает"

Грант Шэппс оценил ход военной кампании в Украине

сегодня, 20:07
Автор:
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Константин Куликов
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Министр обороны Британии Грант Шэппс уверен, что в войне в Украине перевес и военная удача на стороне ВСУ. Об этом, как сообщают "Комментарии", информирует официальный аккаунт военного ведомства Британии в Х.

Британский министр уверен, что "Украина побеждает"

Грант Шэппс

По мнению Шэппса, за последние несколько недель армия Путина потерпела "серьезные неудачи" в Украине. В частности, отмечает министр,  снизился "контроль России над западной частью Черного моря". Как отмечает Грант Шэппс, Украина находится "на пути к победе".


- Я согласен с президентом Зеленским, что это не патовая ситуация. Украина побеждает, — говорит министр обороны Британии. — Путин потерпел серьезные неудачи. Мир должен продолжать давать Украине то, что нужно для победы.

Напомним, что Украина, с помощью использования британских и французских далекобойных ракет, принудила российскую авиацию и флот переместиться подальше от границ Украины. Кроме того, Россия столкнулась с отчаянным сопротивлением украинских защитников Авдеевки, которые, по оценке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уничтожили за месяц около десяти тысяч оккупантов и сто вражеских танков.

Тем временем, ЕС не сможет выполнить ключевое обещание Украине для продолжения войны: СМИ узнали детали. Блок обязался поставить 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение года. Министры обороны Евросоюза обсудят этот вопрос на следующей неделе.

В ОП назвали 4 пункта: без чего не будет победы. В Офисе президента рассказали, к чему готовиться в 2024 году.

А эксперты рассказали, действительно ли Казахстан уходит из-под влияния РФ: что стало ключевой причиной.     



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