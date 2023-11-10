Британский министр уверен, что "Украина побеждает"

Министр обороны Британии Грант Шэппс уверен, что в войне в Украине перевес и военная удача на стороне ВСУ. Об этом, как сообщают "Комментарии", информирует официальный аккаунт военного ведомства Британии в Х.

Грант Шэппс

По мнению Шэппса, за последние несколько недель армия Путина потерпела "серьезные неудачи" в Украине. В частности, отмечает министр, снизился "контроль России над западной частью Черного моря". Как отмечает Грант Шэппс, Украина находится "на пути к победе".

- Я согласен с президентом Зеленским, что это не патовая ситуация. Украина побеждает, — говорит министр обороны Британии. — Путин потерпел серьезные неудачи. Мир должен продолжать давать Украине то, что нужно для победы.

Напомним, что Украина, с помощью использования британских и французских далекобойных ракет, принудила российскую авиацию и флот переместиться подальше от границ Украины. Кроме того, Россия столкнулась с отчаянным сопротивлением украинских защитников Авдеевки, которые, по оценке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уничтожили за месяц около десяти тысяч оккупантов и сто вражеских танков.

Тем временем, ЕС не сможет выполнить ключевое обещание Украине для продолжения войны: СМИ узнали детали. Блок обязался поставить 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение года. Министры обороны Евросоюза обсудят этот вопрос на следующей неделе.

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