В ОП назвали 4 пункта: без чего не будет победы

События в Украине возможно отыграть назад. Война в Украине находится в точке невозврата. В то же время у украинской власти есть ясное понимание того, как будет развиваться ситуация в 2024 году и что нужно, чтобы победить. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "DW" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник перечислил четыре пункта, выполнение которых, как считают на Банковой, обязательно для победы над страной-агрессором в 2024 году.

По словам Подоляка, первый пункт – несколько скорректировать тактику из тех ресурсов, которые Россия использует. Второй – несколько скорректировать стратегию с учетом оставшихся доминантных преимуществ, которые есть у противника, чтобы эти преимущества были ликвидированы. Третий пункт – нужно существенное увеличение инвестиций в те производства, без чего невозможно получить технологическое преимущество над врагом. Четвертый пункт – существенное повышение давления за счет самого технологического компонента этой войны на страну-агрессора.

Стоит отметить, при этом в Германии и НАТО уже намекают, что не видят оснований говорить, что даже в 2024-м году может закончиться война в Украине. Олаф Шольц и Йенс Столтенберг предупреждают – война в Украине будет долгой.

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