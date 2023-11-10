Действительно ли Казахстан уходит из-под влияния РФ: что стало ключевой причиной

Российский диктатор Владимир Путин на днях побывал в Казахстане, где РФ намерена построить первую атомную электростанцию. При этом, лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев, в имени которого запутался Путин, обратился к представителям российской делегации на казахском языке, чем явно удивил московитов. Что следует понимать о российско-казахских отношениях в данный момент? Почему это важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Токаев

Казахам сложно балансировать между Западом, Китаем и Россией

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

"Центральноазиатские страны находятся в узком коридоре возможностей балансирования. Они в значительной мере зависимы как от российского донорства безопасности, так и от экономических трафиков. В первую очередь – поставок энергоносителей. Тот же Казахстан, имея богатые залежи нефти и газа, поставки на западное направление осуществляет через трубопроводы, связанные с РФ. Добыча, разведка, модернизация нефтегазовой добычи связаны, в том числе, с российскими компаниями. Сейчас Казахстан пересматривает условия пребывания иностранных инвесторов. В их числе – Shell (британская нефтегазовая компания), Exxon Mobil (американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний) и прочие, которые якобы должны были заниматься инвестициями, а в действительности – коррумпировали часть элиты, связанной с бывшим президентом Назарбаевым".

Несмотря на то, что на данный момент у Казахстана, других стран региона узкий коридор возможностей уходить от РФ, это становится возможным, потому что Россия ослабевает из-за войны против Украины, поясняет эксперт. И в целом, и в Центральной Азии. Там прекрасно чувствуют эти тенденции. И пытаются лавировать, укрепляя тот же показательный политический нейтралитет. В том числе касательно войны в Украине.

"И Казахстан, и даже достаточно пророссийский Кыргызстан, пытаются всячески подчеркивать, что они не имеют однозначной позиции по российско-украинской войне. Просто призывают к быстрому прекращению огня и переговорам. Но не встают ни на чью сторону. Более того, тот же Казахстан, а также частично Кыргызстан и Узбекистан, прислушиваются к требованиям Запада касательно антироссийских санкций. Казахстан очень болезненно воспринимает встречные санкции в отношении своих компаний, не соблюдающих санкционный режим. При этом же Казахстан и Кыргызстан являются транзитными зонами для поставок в РФ китайских товаров, которые также попадают под ограничения", – поясняет Виталий Кулик.

По его словам, казахам сложно балансировать между Западом, Китаем и Россией. Но уже сейчас в военно-техническом аспекте Китай, а не РФ, как раньше, занимает первое место для Казахстана и других стран Центральной Азии. Плюс – китайцы всё более вытесняют россиян из региона экономически. Занимая лидирующие позиции по товарообороту, потенциалу.

"По инвестициям КНР уже поджимает представителей Запада. Из Казахстана уходят такие монстры металлургии как "АрселорМиттал". Понятно, что россияне пытаются сохранить свои позиции. Руководитель "Газпрома" Миллер не вылезает из Центральной Азии, пытаясь переподписать договора. Русские всячески используют технические поломки транспортных коридоров (того же нефтепровода) для остановки поставок нефти из Казахстана на Запад", – рассказывает эксперт.

Но, акцентирует он, даже в такой неоднозначной ситуации, при показном нейтралитете, при том, что по требованию Кремля центрально-азиатские лидеры то и дело приезжают в РФ на всякого рода саммиты и форумы (Путин практически ни с кем более не встречается и никуда не ездит, кроме стран Центральной Азии, имитируя бурную деятельность, рукопожимаемость), тот же Токаев может себе позволить сказать, что никогда не признает оккупации Россией украинских территорий, включая Крым. А подводя итоги визита Путина в Астану – выступить на казахском языке.

"При том, что все переговоры и брифинги обычно происходят на языке "старшего брата" – на русском, – отмечает Виталий Кулик. – Было занятно видеть, как Лавров иже с ним пытались найти наушники (для перевода), которые не просто так висели на стульчиках. Это жест. Показательный".

По мнению эксперта, для Токаева как китаиста (специалист в области китаистики, китаеведения; китаевед), причем, очень глубокого, символы и определенные месседжи через символы – очень важны для построения политики.

"Он во многом копирует китайскую традицию, – считает Виталий Кулик. – Тем более, в отношениях, в диалоге с тем, кто считает себя его "патроном". Причем, как с китайцами, так и русскими. Но русским он еще и дает уроки правильного поведения, правильных акцентов".

Медленными шагами, не спеша, страны Центральной Азии уходят от России, констатирует эксперт. Но это процесс неторопливый, неоднозначный, не исключающий два шага вперед и три – назад.

В отличие от той же Беларуси, у Казахстана есть пространство для маневра

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отмечает, что Казахстан в последнее время демонстрирует явный крен к Западу и Китаю. В том числе, потому что чувствует опасность со стороны РФ. Проецирует на себя то, что Россия творит в Украине. И не безосновательно.

"Казахские власти еще с 2014 года активно отслеживают риски "русской весны" у себя, преследуют ее потенциальных адептов. Так, там неоднократно выносились приговоры казахам, которые ехали воевать в Украину на стороне россиян, – рассказывает эксперт. – Видя имперские настроения Кремля, казахские власти объективно, чтоб сохранить себя, стараются выводить страну из-под влияния РФ. К счастью, в отличие от той же Беларуси, у них есть пространство для маневра. Речь об уравновешивании российских амбиций партнерством с Китаем, о сближении с европейскими государствами. Казахам есть, что предложить этим странам".

При этом, продолжает Сергей Гармаш, Токаев, являясь кадровым дипломатом, очень аккуратно ведет данную политику, не прекращая диалога с Москвой. Но выстраивая отношения уже на равных условиях, а не в статусе подчиненного, коим Россия долгое время видела Казахстан.

"Казахстан берет от РФ то, что ему выгодно. И этот путинский визит точно больше нужен был России. Особенно с учетом того, что недавно в Казахстане побывали и немецкий канцлер Шольц, и французский президент Макрон", – подчеркивает эксперт.

Он не исключает, что какие-то совместные казахстано-российские проекты могут быть реализованы. В том числе в сфере атомной энергетике.

"Есть данные, что РФ предлагает Казахстану строительство мини-атомных станций. С реакторами типа тех, что используются на атомных ледоколах и подлодках. Это интересный проект. Мобильный. Более безопасный и менее затратный, чем строительство полноценной АЭС. И, скорее всего, сотрудничество будет именно в таком ракурсе, потому что оно выгодно Астане", – прогнозирует Сергей Гармаш.

Но, отмечает он, сам визит, то как Путин ошибался в произнесении имени Токаева, то, как Токаев заговорил на казахском, да еще постоянно напоминал о договоре о добрососедстве (то есть, подчеркивал равный статус двух государств), показал, что отношения между двумя странами и лидерами нельзя назвать теплыми.

"Казахстан явно дрейфует от России. Ему безопаснее и выгоднее налаживать партнерство с ЕС и Китаем, чем "дружить" со страной, несущей риски для его территориальной целостности", – заключает эксперт.

Казахстан может более положительно рассматривать предложения Франции или Штатов

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поделился таким мнением:

"Думаю, что Франция могла бы предложить хорошие условия не только строительства АЭС, но и создание производства по переработке урана, которого в Казахстане очень много".

Одновременно, по мнению эксперта, нужно продолжать усилия по распространению международных санкций на "Росатом".

Если это произойдет, Казахстан будет более положительно рассматривать предложения Франции или Штатов, уверен Игорь Черкашин.

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