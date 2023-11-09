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Чего испугались в Кремле: почему Путин внезапно прилетел в Казахстан

Россия пытается "восстановить дружбу" с Казахстаном, завлекая строительством АЭС

сегодня, 08:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", российский президент Владимир Путин прибыл в Казахстан. Это будет пятая встреча президентов РФ и Казахстана. Обращает на себя внимание, что хозяин Кремля прибыл в Казахстан спустя несколько недель после того, как страну посетили лидеры ЕС – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда на встречах было много важных заявлении и похвал со стороны европейских лидеров за то, что Казахстан не стал сателлитом Москвы и формирует свой внешнеполитический курс и свою политику.

Чего испугались в Кремле: почему Путин внезапно прилетел в Казахстан

Путин и Токаев. Фото: из открытых источников

На сайте президента Казахстана уже появилось сообщение, что в рамках визита президента РФ Путина в Астану планируется проведение переговоров, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.


Также известно, что Россия готова построить в Казахстане первую атомную электростанцию. Об этом российский диктатор заявил за день до визита в страну. Токаев эту информацию подтвердил. Якобы госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий.

Читайте также на портале "Комментарии" — один из лидеров Европейского Союза приехал в Казахстан: в Кремле уже заявляют об обеспокоенности.

Также издание "Комментарии" сообщало – Казахстан поддерживает решение Евросоюза по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти. Такое заявление на брифинге во время официального визита в Германию сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.




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