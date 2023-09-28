Будет ли Казахстан помогать России с обходом санкций: ответ Токаева

Казахстан поддерживает решение Евросоюза по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не даст Москве возможность их обойти. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге во время официального визита в Германию сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: из открытых источников

"Будем следовать санкционному режиму. У нас есть контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении действий для обхода санкционного режима, мне кажется, не должно быть", — отметил Токаев.

Лидер Казахстана затронул и тему войны в Украине, подчеркнув, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий и на мирные переговоры по уставу ООН.

"Я сегодня заявлял господину канцлеру, что ситуация очень серьёзная. Что российская сторона и украинская сторона готовы к переговорам, но платформа к переговорам, пока не ясная. Наступает эра мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести разумные переговоры", — высказался Токаев.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема необходимости переговоров с Россией в случае затягивания войны становится в последнее время всё более актуальной. Об этом периодически пишут западные СМИ, на эту тему чаще высказываются политики и чиновники разных стран. При этом ни украинские власти, ни украинское общество к переговорам (которые фактически означали бы "заморозку" войны, но не ее окончание на приемлемых для нас условиях) на данный момент явно не готовы. Да и сама РФ не особо демонстрирует желание конструктивного диалога. Хоть Путин периодически делает псевдомиротворческие заявления, цену его словам мы знаем. Какова вероятность переговоров? Что (кто) может изменить позицию Киева или Москвы в обозримой перспективе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



