Один из лидеров ЕС приехал в Казахстан: в Кремле уже заявляют об обеспокоенности

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан в рамках первого этапа своей поездки в страны Центральной Азии. Французский лидер уже встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым и похвалил того за отказ быть "вассалом любой власти". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Макрон и Токаев. Фото из открытых источников
Лидер французов назвал визит "историческим" и сообщил, что обе страны подписали деловые соглашения, включая декларацию о намерениях по партнерству в области редкоземельных и редких металлов.
Россия выразила обеспокоенность ростом дипломатической активности Запада в бывших советских странах Центральной Азии.
В то время как в среду спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Казахстан как суверенное государство свободен развивать связи с любыми странами, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял ранее, что Запад пытается оттянуть от РФ "соседей, друзей и союзников".
Отвечая на вопрос о визите Макрона, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия "очень высоко ценит" свои отношения с Казахстаном.
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