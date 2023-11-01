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Один из лидеров ЕС приехал в Казахстан: в Кремле уже заявляют об обеспокоенности

В Москве жалуются, что Запад пытается оттащить от РФ "соседей, друзей и союзников"

сегодня, 14:55
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан в рамках первого этапа своей поездки в страны Центральной Азии. Французский лидер уже встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым и похвалил того за отказ быть "вассалом любой власти". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Один из лидеров ЕС приехал в Казахстан: в Кремле уже заявляют об обеспокоенности

Макрон и Токаев. Фото из открытых источников

"Франция ценит... путь, которым вы идете для своей страны, отказываясь быть вассалом любой власти и стремясь строить многочисленные и сбалансированные отношения с различными странами", — заявил Макрон.


Лидер французов назвал визит "историческим" и сообщил, что обе страны подписали деловые соглашения, включая декларацию о намерениях по партнерству в области редкоземельных и редких металлов.

"Я ни в коем случае не недооцениваю геополитические трудности, давление... которое некоторые могут оказывать на вас", — сказал Макрон.

Россия выразила обеспокоенность ростом дипломатической активности Запада в бывших советских странах Центральной Азии.

В то время как в среду спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Казахстан как суверенное государство свободен развивать связи с любыми странами, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял ранее, что Запад пытается оттянуть от РФ "соседей, друзей и союзников".

Отвечая на вопрос о визите Макрона, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия "очень высоко ценит" свои отношения с Казахстаном.

"В свою очередь, мы имеем исторические связи, связи стратегического партнерства с Казахстаном, они наши союзники и наши интересы объединены во многих международных структурах", – сказал Песков журналистам.

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Источник: https://www.reuters.com/world/kazakhstan-welcomes-frances-macron-under-moscows-disapproving-gaze-2023-11-01/
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