Британская разведка рассказала, на сколько км продвинулась РФ после захвата Авдеевки

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Кравцев Сергей
Территория к западу от Авдеевки остается центром наступления российской армии, которая захватила Авдеевку 17 февраля и с тех пор продвинулась примерно на 6 км от центра города. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Авдеевка. Фото: из открытых источников
Британские специалисты отмечают, Россия почти наверняка взяла под свой контроль несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степовое и Северное.
По данным британской разведки, эти тактические достижения служат прежде всего консолидации российских позиций вокруг Авдеевки.
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Также издание "Комментарии" сообщало – третий год полномасштабной войны с Россией начался для Украины проблемно. Мы испытываем нехватку боеприпасов, есть огромные проблемы с комплектацией частей и подразделений. Как следствие, россияне захватили не только Авдеевку, но и продолжают наступать, беря под контроль близлежащие населенные пункты. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ход российско-украинского противостояния и то, как ситуация может развиваться дальше.
Ранее "Комментарии" писали – война в Украине: что уже позади и как преодолеть новые вызовы. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.
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