Британская разведка рассказала, на сколько км продвинулась РФ после захвата Авдеевки

Территория к западу от Авдеевки остается центром наступления российской армии, которая захватила Авдеевку 17 февраля и с тех пор продвинулась примерно на 6 км от центра города. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, Россия почти наверняка взяла под свой контроль несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степовое и Северное.

По данным британской разведки, эти тактические достижения служат прежде всего консолидации российских позиций вокруг Авдеевки.

"Россия также, вероятно, стремится нарастить импульс на оси, чтобы воспользоваться тем фактом, что здесь меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских территорий, с которых украинские силы могут защищаться", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – третий год полномасштабной войны с Россией начался для Украины проблемно. Мы испытываем нехватку боеприпасов, есть огромные проблемы с комплектацией частей и подразделений. Как следствие, россияне захватили не только Авдеевку, но и продолжают наступать, беря под контроль близлежащие населенные пункты. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ход российско-украинского противостояния и то, как ситуация может развиваться дальше.

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