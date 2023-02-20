Британская разведка назвала три участка фронта, где наступают россияне, но несут огромные потери

Российские оккупационные войска продолжают развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины: Угледар, Кременная и Бахмут. Здесь идут ожесточенные бои. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сводке британской разведки отмечается, потери остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, элитные 1155-я и 40-я бригады морской пехоты понесли очень большие потери в Угледаре и, по всей видимости, неэффективны в бою.

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По информации британской разведки, по мере приближения годовщины вторжения российские силы, вероятно, испытывают возрастающее политическое давление.

"Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен в связи с годовщиной, независимо от реальности на местах", — говорится в сообщении.

В то же время, если весеннее наступление российской армии не принесет ожидаемых результатов, то напряженность внутри российского руководства, вероятно, возрастет, отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, в то же время аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, почему россияне не могут увеличить масштаб наступления в Луганской области.

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