В ISW рассказали, почему россияне не могут увеличить масштаб наступления в Луганской области

В настоящее время продолжается основная фаза наступательных операций РФ в Луганской области. Оккупантам не хватает свободных резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность атак. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что российские сухопутные войска действуют в рамках обычных доктринальных формаций и подразделений, а не в составе батальонно-тактических групп или других временных структур.

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"Отсутствие нескольких танковых подразделений свидетельствует о том, что армия РФ испытывает проблемы с заменой техники, особенно танков, потерянных во время предыдущих неуспешных наступательных операций", — говорится в отчете.

В то же время в ISW указывают, что россияне все же могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в запасе. Однако привлечение этих резервов в Луганской области вряд ли значительно изменит ход продолжающегося наступления.

"Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед — невысокая", — объяснили специалисты.

Эксперты также приводят слова члена Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского, который заявил, что российские войска уже перебросили все свои боеспособные подразделения на передовую в Луганской и Донецкой областях, а также на части Запорожской области.

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