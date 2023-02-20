В ISW рассказали, почему россияне не могут увеличить масштаб наступления в Луганской области

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Кравцев Сергей
В настоящее время продолжается основная фаза наступательных операций РФ в Луганской области. Оккупантам не хватает свободных резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность атак. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Аналитики отметили, что российские сухопутные войска действуют в рамках обычных доктринальных формаций и подразделений, а не в составе батальонно-тактических групп или других временных структур.
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В то же время в ISW указывают, что россияне все же могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в запасе. Однако привлечение этих резервов в Луганской области вряд ли значительно изменит ход продолжающегося наступления.
Эксперты также приводят слова члена Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского, который заявил, что российские войска уже перебросили все свои боеспособные подразделения на передовую в Луганской и Донецкой областях, а также на части Запорожской области.
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