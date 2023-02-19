Почему на информационном фронте будет горячо – чего ждать от Байдена, Путина, Си Цзиньпиня

Следующая неделя, учитывая приближение годовщины широкомасштабного российского вторжения в Украину, обещает быть более чем горячей во всех смыслах. В том числе информационном. Что происходит сейчас на этом фронте? Какие важные тенденции видны, где мы лучше атакуем, где следует укрепить позиции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Байден, Путин, Си Цзиньпинь. Фото: из открытых источников
В ближайшие месяцы россияне будут очень активно пытаться пробить дыры в нашей информационной обороне
PR-специалист, политический аналитик Александр Солонько объясняет:
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"Российская война ведется на уничтожение нашей страны – и мы уже перешли в фазу войны на истощение. У русских больше ресурсов. Мы же больше зависим от помощи извне и рационального использования ресурсов внутренних".
Психологическая усталость, подчеркивает аналитик, это тот опасный фактор, который может быть использован против нас врагом.
"Собственно, оккупанты не оставляют попыток его использовать. И я думаю, что в ближайшие месяцы они будут очень активно пытаться пробить дыры в нашей информационной обороне именно ввиду этого. Истощать наше общество психологически и взорвать его изнутри. Этому способствуют потери, достаточно длинная относительная статичность линии фронта на большей части его протяженности, информационные интервенции с целью продемонстрировать, что россиянам также помогают (Китай, Иран и т.д.)", – отмечает Александр Солонько.
По его словам, россияне то и дело пытаются поколебать нашу веру в себя, веру в победу.
"И я не сомневаюсь, что будут неоднократно всплывать в информационном поле разные "компромиссные" варианты в отношении Украины. Как, например, "корейский вариант" или нечто подобное. Таким образом, россияне будут подводить наше общество на "компромисс", чтобы оно захотело прекратить сопротивление, поверив, что нас уже не хотят уничтожить, а теперь готовы на какие-то варианты, где наша страна существует, но не имеет полной независимости. Думаю, всего этого будет очень много – и все это обман. Потому что от стремления уничтожить украинскую государственность и физически ликвидировать наиболее пассионарную часть украинцев в Москве не избавились", – констатирует Александр Солонько.
На фоне заявления о визите Джо Байдена в Польшу кремль немедленно начал готовить контрудар
Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний не сомневается, что годовщина широкомасштабного наступления России в Украине обещает быть горячей. Во всех аспектах. Информационном – тоже.
"И планку в этом отношении поднял, конечно, президент США – Байден. Его визит в Польшу 20-22 февраля станет топ новостью во всех отношениях. Конечно, он мог бы сделать свое выступление из Вашингтона. Но само пребывание на границе со страной, которую США и весь Западный мир безоговорочно поддерживает, в первую очередь направлено на РФ. Это "выстрел" соразмерен с предоставлением самых современных видов вооружений для Украины, потому что его будут обсуждать в каждом русском и белорусском доме. И неважно, с каким знаком – плюс или минус. Главное, что это внушает страх у нашего врага, – считает эксперт. – На фоне заявления о визите Джо Байдена в Польшу, кремль немедленно начал готовить контрудар – и объявил о выступлении с ежегодным обращением путина к федеральному собранию. Также 21 февраля – дата, на которую анонсировано обращение Байдена. И не важно, что конституционно обязательное выступление президента РФ перед федеральным собранием в прошлом году не проводилось. Для кремля важно нивелировать визит американского президента, обесценить его в глазах российского общества".
Для путина это будет задача не из лёгких, прогнозирует Юрий Подорожний. Российская пропагандистская машина, объясняет он, неспособна выйти за рамки очерченных штампов. Путин снова будет повторять привычные тезисы (вставание с колен, россия поднимается, нас хочет уничтожить Запад, мы победим).
"Более интересным на фоне прогнозируемого выступления путина является реакция Пекина и заявление о выступлении Си Цзиньпиня 24 февраля – в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину
. Для нас это будет сложная речь, – предупреждает политтехнолог. – Она должна еще больше мобилизовать наших союзников, дать новые темы для обсуждения странам, которые молча наблюдают за войной и пытаются получить максимум преимуществ от сложившейся ситуации. Китай будет пытаться выглядеть миротворцем, предложив нам (как и РФ) некоторые уступки. Украине в этом контексте важно нивелировать тезисы, которые будут звучать из Пекина – о том, что мы не желаем мира, потому что не готовы уступить России".
При всем том, если в речи Си Цзиньпиня не будет тезисов о территориальных уступках со стороны Киева, это можно считать, если не проукраинской речью, то, по крайней мере, нейтральной, объясняет Юрий Подорожний.
"С позитива можно сказать, что годовщина полномасштабного вторжения России в Украину не останется незамеченной, – акцентирует он. – А это значит, что десятки тысяч раз во всех мировых СМИ так или иначе прозвучит: россия – агрессор".
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о чем говорит позиция Запада по войне в Украине – какой сигнал послан Китаю и России.
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