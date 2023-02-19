Почему на информационном фронте будет горячо – чего ждать от Байдена, Путина, Си Цзиньпиня

Следующая неделя, учитывая приближение годовщины широкомасштабного российского вторжения в Украину, обещает быть более чем горячей во всех смыслах. В том числе информационном. Что происходит сейчас на этом фронте? Какие важные тенденции видны, где мы лучше атакуем, где следует укрепить позиции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Байден, Путин, Си Цзиньпинь. Фото: из открытых источников

В ближайшие месяцы россияне будут очень активно пытаться пробить дыры в нашей информационной обороне

PR-специалист, политический аналитик Александр Солонько объясняет:

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" Российская война ведется на уничтожение нашей страны – и мы уже перешли в фазу войны на истощение. У русских больше ресурсов. Мы же больше зависим от помощи извне и рационального использования ресурсов внутренних".

Психологическая усталость, подчеркивает аналитик, это тот опасный фактор, который может быть использован против нас врагом.

"Собственно, оккупанты не оставляют попыток его использовать. И я думаю, что в ближайшие месяцы они будут очень активно пытаться пробить дыры в нашей информационной обороне именно ввиду этого. Истощать наше общество психологически и взорвать его изнутри. Этому способствуют потери, достаточно длинная относительная статичность линии фронта на большей части его протяженности, информационные интервенции с целью продемонстрировать, что россиянам также помогают (Китай, Иран и т.д.)", – отмечает Александр Солонько.

По его словам, россияне то и дело пытаются поколебать нашу веру в себя, веру в победу.

"И я не сомневаюсь, что будут неоднократно всплывать в информационном поле разные "компромиссные" варианты в отношении Украины. Как, например, "корейский вариант" или нечто подобное. Таким образом, россияне будут подводить наше общество на "компромисс", чтобы оно захотело прекратить сопротивление, поверив, что нас уже не хотят уничтожить, а теперь готовы на какие-то варианты, где наша страна существует, но не имеет полной независимости. Думаю, всего этого будет очень много – и все это обман. Потому что от стремления уничтожить украинскую государственность и физически ликвидировать наиболее пассионарную часть украинцев в Москве не избавились", – констатирует Александр Солонько.

На фоне заявления о визите Джо Байдена в Польшу кремль немедленно начал готовить контрудар

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний не сомневается, что годовщина широкомасштабного наступления России в Украине обещает быть горячей. Во всех аспектах. Информационном – тоже.

станет топ новостью во всех отношениях. Конечно, он мог бы сделать свое выступление из Вашингтона. Но само пребывание на границе со страной, которую США и весь Западный мир безоговорочно поддерживает, в первую очередь направлено на РФ. Это "выстрел" соразмерен с предоставлением самых современных видов вооружений для Украины, потому что его будут обсуждать в каждом русском и белорусском доме. И неважно, с каким знаком – плюс или минус. Главное, что это внушает страх у нашего врага, – считает эксперт. – На фоне заявления о визите Джо Байдена в Польшу, кремль немедленно начал готовить контрудар – и объявил о выступлении с ежегодным обращением путина к федеральному собранию Также 21 февраля – дата, на которую анонсировано обращение Байдена. И не важно, что конституционно обязательное выступление президента РФ перед федеральным собранием в прошлом году не проводилось. Для кремля важно нивелировать визит американского президента, обесценить его в глазах российского общества". "И планку в этом отношении поднял, конечно, президент США – Байден. Его визит в Польшу 20-22 февраля

Для путина это будет задача не из лёгких, прогнозирует Юрий Подорожний. Российская пропагандистская машина, объясняет он, неспособна выйти за рамки очерченных штампов. Путин снова будет повторять привычные тезисы (вставание с колен, россия поднимается, нас хочет уничтожить Запад, мы победим).

Для нас это будет сложная речь, – предупреждает политтехнолог. – Она должна еще больше мобилизовать наших союзников, дать новые темы для обсуждения странам, которые молча наблюдают за войной и пытаются получить максимум преимуществ от сложившейся ситуации. Китай будет пытаться выглядеть миротворцем, предложив нам (как и РФ) некоторые уступки. Украине в этом контексте важно нивелировать тезисы, которые будут звучать из Пекина – о том, что мы не желаем мира, потому что не готовы уступить России". "Более интересным на фоне прогнозируемого выступления путина является реакция Пекина и заявление о выступлении Си Цзиньпиня 24 февраля – в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину

При всем том, если в речи Си Цзиньпиня не будет тезисов о территориальных уступках со стороны Киева, это можно считать, если не проукраинской речью, то, по крайней мере, нейтральной, объясняет Юрий Подорожний.

"С позитива можно сказать, что годовщина полномасштабного вторжения России в Украину не останется незамеченной, – акцентирует он. – А это значит, что десятки тысяч раз во всех мировых СМИ так или иначе прозвучит: россия – агрессор".

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