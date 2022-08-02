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Бойцы ВСУ уничтожили российскую "Гвоздику", а также живую силу: обстановка на юге Украины

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 15:30
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины стабильно напряженная, но контролируемая. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

Бойцы ВСУ уничтожили российскую "Гвоздику", а также живую силу: обстановка на юге Украины

ВСУ

Сообщается, что оккупанты продолжают ведение боевых действий на укрепленном рубеже обороны. Существенных изменений в составе и положении врага не обнаружено.

Противник продолжает наносить ракетные и авиационные удары по мирным городам Украины. 

Также вражеская авиация  ударными вертолетами дважды атаковала украинские позиции вдоль линии столкновения. Отмечается, что потери с нашей стороны не допущены. 

За прошедшую ночь ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых заданий уничтожили 13 оккупантов и самоходную гаубицу "Гвоздика". 

Окончательные потери российских оккупантов доразведываются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Шойгу рассказал, как проходит оккупация Донецкой области. Сергей Шойгу похвастался новыми захваченными населенными пунктами в Донецкой области. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что в РФ суд признал полк "Азов" якобы "террористической организацией": что это значит. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что вручение повесток, на АЗС, блок-постах, улице: законно ли это – можно ли обжаловать. Эксперты рассказали, где по закону могут вручать повестки и какие есть нюансы в законодательстве. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Кабмине назвали регион, где началась обязательная эвакуация. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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