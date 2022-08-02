Бойцы ВСУ уничтожили российскую "Гвоздику", а также живую силу: обстановка на юге Украины

Обстановка на юге Украины стабильно напряженная, но контролируемая. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Сообщается, что оккупанты продолжают ведение боевых действий на укрепленном рубеже обороны. Существенных изменений в составе и положении врага не обнаружено.

Противник продолжает наносить ракетные и авиационные удары по мирным городам Украины.

Также вражеская авиация ударными вертолетами дважды атаковала украинские позиции вдоль линии столкновения. Отмечается, что потери с нашей стороны не допущены.

За прошедшую ночь ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых заданий уничтожили 13 оккупантов и самоходную гаубицу "Гвоздика".

Окончательные потери российских оккупантов доразведываются.

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