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Бойцы ВСУ уничтожили еще один вражеский склад боеприпасов (ФОТО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 16:57
Автор:

Денис
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Украинские воины уничтожили очередной склад боеприпасов противника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

Бойцы ВСУ уничтожили еще один вражеский склад боеприпасов (ФОТО)

ВСУ

Как сообщает СтратКом, сегодня утром (15 июля) в районе населённого пункта Владимировка нашим воинам из 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского был уничтожен вражеский склад боеприпасов. 

СтратКом также опубликовал фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть результат мастерской работы украинских военных. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МИД Украины ответили Орбану, который раскритиковал санкции против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз "выстрелил себе в легкие" из-за якобы "непродуманных" экономических санкций против РФ. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что в чем вторая половина лета станет решающей: какой прогноз на фронте. Россияне будут пытаться к концу лета выйти на админграницы Донецкой области, в то время, как ВСУ будут сдерживать наступление и добиваться существенного продвижения на юге. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Резников рассказал, когда было больше потерь у украинской стороны. Министр рассказал, что изменилось на фронте. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировал о том, что серьезные изменения на поле боя в пользу Украины: в Минобороны назвали сроки. Министр обороны Резников выразил уверенность, что Украина получит больше систем большой дальности. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 




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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR1YhF8VansoozAhNiau6_peiqlxzG5XX4tnU4ZglGfAAhW_JLvBBTTbm1E
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