Бойцы ВСУ уничтожили еще один вражеский склад боеприпасов (ФОТО)

Украинские воины уничтожили очередной склад боеприпасов противника. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины.

ВСУ

Как сообщает СтратКом, сегодня утром (15 июля) в районе населённого пункта Владимировка нашим воинам из 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

СтратКом также опубликовал фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть результат мастерской работы украинских военных.

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