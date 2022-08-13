Бойцы ВСУ сбили еще один российский самолет и несколько БПЛА: подробности (ФОТО)

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Группировки объединённых сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Су-25. Иллюстрация

Как рассказали наши воины, за прошедшие сутки Сухопутные войска ВСУ уничтожили пять летательных аппаратов противника.

"На востоке Украины уничтожили 4 БПЛА типа Орлан-10, из них один ночью и штурмовик Су-25", — сообщает Группировка ОС.

Также были опубликованы фото с места событий и обломки вражеской техники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Байден и Си Цзиньпин намерены встретиться: почему это важно – о чем будут говорить. Эксперты рассказали, какие интересы могут преследовать два лидера, готовясь к встрече и зачем Си Цзиньпину турне в Юго-Восточную Азию. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Читайте также о том, что у Зеленского назвали шаги, которые помогут Украине победить РФ в войне. Существует пять шагов, которые могли бы ускорить победу Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что почему США тянут с признанием РФ государством-спонсором терроризма – чем грозит это решение Москве. Как в Вашингтоне, так и в Москве понимают, чем грозит официальное призвание РФ государством-спонсором терроризма. Читайте об этом подробно в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что в школах Киева дети больше не будут изучать русский язык. В новом учебном году в школах Киева не будет уроков русского языка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!