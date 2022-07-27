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Бойцы ВСУ отбили вражеские штурмы на нескольких направлениях - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:43
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском и Бахмутском направлениях по состоянию на вечер 27 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Бойцы ВСУ отбили вражеские штурмы на нескольких направлениях - подробности

ВСУ

Как информирует Генштаб ВСУ, на Славянском направлении задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушевахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

"В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, пытался разоблачить позиции наших войск. Безуспешно. Группа обезврежена", — Генштаб ВСУ. 

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.

"Вражеские штурмы в населенном пункте Берестовое и по направлениям Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел", — Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на Банковой отреагировали на призыв "главы парламента" Крыма захватить Николаев и Одессу. Как отметил советник главы Офиса президента, Костантинов предлагает стереть с земли несколько крупных украинских городов и добровольно фиксирует собственное намерение совершения уголовного правонарушения. 

Читайте также о том, что Рада запретила принудительное взыскание долгов за коммуналку во время войны: кого это касается. "За" проголосовали 312 народных депутатов. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Костин вместо Венедиктовой: еще один президентский или что нужно знать о новом Генпрокуроре. За назначение Костина на должность Генпрокурора проголосовало почти конституционное большинство. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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