Бойцы ВСУ отбили вражеские штурмы на нескольких направлениях - подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском и Бахмутском направлениях по состоянию на вечер 27 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб ВСУ, на Славянском направлении задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушевахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

"В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, пытался разоблачить позиции наших войск. Безуспешно. Группа обезврежена", — Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.



"Вражеские штурмы в населенном пункте Берестовое и по направлениям Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел", — Генштаб ВСУ.

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