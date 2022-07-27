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На Банковой отреагировали на призыв "главы парламента" Крыма захватить Николаев и Одессу

Как отметил советник главы Офиса президента, Костантинов предлагает стереть с земли несколько крупных украинских городов и добровольно фиксирует собственное намерение совершения уголовного правонарушения

сегодня, 18:35
Автор:

Кравцев Сергей
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"Глава парламента" временно оккупированного Крыма Владимир Константинов призывает Россию расширить границы так называемой "спецоперации" на Николаев и Одессу. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

На Банковой отреагировали на призыв "главы парламента" Крыма захватить Николаев и Одессу

Офис президента. Фото: Украинская правда

Говоря о Константинове Михаил Подоляк отметил, что пока ещё не пойманный и не осужденный коллаборант Константинов, который возомнил себя главой "парламента" оккупирована Крыма, не понимает ещё ужаса российского контингента, который располагается в Херсоне. Тем временем он призывает Кремль расширить географию так называемой "спецоперации" на Николаев и Одессу.

Советник главы Офиса президента отметил, что Константинов открытым текстом предлагает стереть с лица земли ещё ряд украинских городов. Публично признает в своем преступлении, за которое будет отвечать.

"Будем лечить, приводить в чувство и будем возвращать к жизни путем длительного ознакомления с сотнями томов личного уголовного производства по статье "государственная измена", призывов к массовым убийствам и открытым, публичным долгожданным судом", — добавляет Подоляк.

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Источник: https://t.me/M_Podolyak/95
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