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Пушилин в Беларуси заявил о планах начать "освобождать Киев, Одессу, Луцк"

Главарь "ДНР" озвучил новый тезис Кремля

сегодня, 17:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Марионетка Кремля, главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин приехал в Беларусь. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских пропагандистских СМИ, в частности, российской информагенство "РИА Новости". Также о приезде в Беларусь Пушилина сообщают журналисты проект "Беларускі Гаюн".

Пушилин в Беларуси заявил о планах начать "освобождать Киев, Одессу, Луцк"

Денис Пушилин - фото из TELEGRAM

По информации проекта "Беларускі Гаюн", Пушилин прибыл в Брест. 

В свою очередь "РИА Новости" проинформировали, что Денис Пушилин возложил цветы к мемориалу Брестская крепость, где заявил об Украине, что пришло время освобождать "русские города, основанные русскими людьми". Далее главарь боевиков "ДНР" назвал перечень городов, которые считаются исконно украинскими, но российских оккупантов свои взгляды на этот счет: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.

Стоит отметить, что не так давно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он уже и так де-факто признал "независимость" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР".

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Источник: https://t.me/rian_ru/172420?fbclid=IwAR0gRXT1_z6JUTu9jqoPsXjWYjgxveFrnlPfBgNiw8j2MCPbt_exJ6mHeD4
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