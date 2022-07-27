Рада запретила принудительное взыскание долгов за коммуналку во время войны: кого это касается

Парламентарии поддержали закон, во время действия военного положения запрещающий принудительно взыскивать с определенных категорий украинцев долги за коммунальные услуги. "За" такое решение проголосовали 312 народных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Ярослав Железняк.

Долги за коммуналку запретили временно взимать (фото из открытых источников)

Депутат сообщил, что теперь закон №7531 принят в целом.

Документ предусматривает, что во время действия военного положения нельзя принудительно взимать с физического лица задолженность за коммуналку в общинах, находящихся в районах, где проходят военные действия, или находящиеся во временной оккупации.

Кроме этого, запрет касается граждан, проживающих в районе, находящемся в окружении в соответствии с перечнем Минреинтеграции, или если взыскание осуществляется в отношении недвижимого имущества, которое было уничтожено или повреждено в результате военных действий.

Также закон запрещает действия по исполнению решений (кроме решений по искам физических лиц о взыскании заработной платы, денежном обеспечении военнослужащих), должниками по которым являются оборонные предприятия, военные учебные заведения, учреждения и организации или другие входящие в ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине изменили правила для работающих . После того, как Верховная Рада проголосовала законопроект №5371, у большинства работодателей появилась возможность заключать индивидуальные договоры с наемными работниками. Это, в свою очередь, позволит упростить процедуру оформления и увольнения работника. Издание отмечает, что если на предприятии работает до 250 человек, то работодатель имеет возможность заключать с работниками индивидуальные договоры.

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