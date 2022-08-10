Бойцы ВСУ отбили атаку россиян на Харьковском направлении - подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Харьковском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как информирует Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БПЛА. Значительные усилия оккупанты уделяют улучшению логистического обеспечения подразделений, действующих на указанном направлении. Совершали обстрелы недалеко от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного и Шевеловки.

Также враг нанес авиаудар в районе Гусаровки.

"С целью улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери и заставили бежать назад", — Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в ОП ответили, при каких условиях Украина вернется к переговорам с РФ. По мнению советника главы ОП, после шести месяцев этой войны Украина не может продолжать верить, что РФ выполнит любые договоренности.

Читайте также о том, что Кулеба рассказал ЕС, как научить россиян уважать границы. ЕС и страны G7 должны принять важное решение и запретить въезд россиянам — считают в МИД Украины.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Украину уже поделили: оккупанты пытаются внушить людям, что независимой страны уже нет. Соответствующую информацию рассказывают работникам крупных предприятий.

Также "Комментарии" информировали о том, что ВСУ ударили еще по одному мосту в Херсонской области: в чем его важность. ВСУ продолжают наносить удары по логистическим путям оккупантов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!