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Боятся артударов ВСУ: в Запорожской области все больше оккупантов дезертируют с поля боя: что известно

Дезертиры прячутся в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях

сегодня, 11:14
Автор:

Денис
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В Запорожской области оккупанты убегают от войны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации. 

Боятся артударов ВСУ: в Запорожской области все больше оккупантов дезертируют с поля боя: что известно

Армия РФ

В Запорожской ОВА, ссылаясь на данные украинской разведки,  сообщает, что в настоящее время подразделения ФСБ РФ осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области.

"В войсках оккупантов количество покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и в настоящее время составляет около 60 человек", — Запорожская ОВА. 

Дезертиры прячутся в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любой способ покинуть территорию Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что взрывы не только в Донецке, но и в Луганске: оккупанты жалуются на массированный удар ВСУ.  Украинская армия отминусовала у противника еще одну ПВО. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что Зеленский отреагировал на просьбу родителей запретить очное обучение в школах до завершения войны. Решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будет решать власть в регионах. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленый коридор для зерна: что может решиться завтра в Турции – как надавить на рф. Пока боевые действия продолжаются, слабо верится, что экспорт зерна и полноценную работу морских портов Украины удастся возобновить. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировали о том, что военный эксперт сравнил ресурсы Украины и РФ: подробности. Жданов заявил, что если Запад не хочет получить нового Гитлера и проиграть в этой войне, то будет поддерживать Украину и дальше. 



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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/10321
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