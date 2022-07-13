Боятся артударов ВСУ: в Запорожской области все больше оккупантов дезертируют с поля боя: что известно

В Запорожской области оккупанты убегают от войны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

Армия РФ

В Запорожской ОВА, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщает, что в настоящее время подразделения ФСБ РФ осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области.

"В войсках оккупантов количество покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и в настоящее время составляет около 60 человек", — Запорожская ОВА.

Дезертиры прячутся в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любой способ покинуть территорию Украины.

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