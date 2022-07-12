Зеленый коридор для зерна: что может решиться завтра в Турции – как надавить на рф

Украинская сторона подтвердила участие во встрече в Стамбуле в среду, 13 июля. Напомним, что там должны состояться переговоры по отгрузке украинского зерна на международные рынки с участием представителей Украины, Турции, россии, а также делегации ООН. Чего ожидать и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Российские корабли из портов, оккупированных Бердянска и Крыма поставляют по фальшивым документам зерно в турецкие порты

Кандидат политических наук, эксперт-международник, старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер призналась, что осторожно относится к любым заявлениям касательно прогресса или прорыва в переговорах. В том числе по разблокированию морского экспорта украинского зерна.

"Очевидно, что это сложный процесс, – поясняет она. – И что нужен не просто факт встречи, а конкретные договоренности по конкретным модальностям перевозки зерна в Черном море. Безусловно, нам важно возобновить такого рода экспорт. Но не следует забывать, что есть вопросы национальной безопасности Украины. И именно их следует ставить во главу угла".

Евгения Габер напоминает о комментарии со стороны украинского МИД, что наша страна готова поддерживать любые форматы разблокирования портов – под эгидой ООН. Но для нас ключевыми остаются конкретные механизмы обеспечения безопасности черноморских портов Украины.

"Со стороны Турции (на уровне президента, министра обороны) неоднократно звучали заявления о том, что в течение ближайших дней удастся достигнуть определенных договоренностей. Надо понимать, что есть внутриполитическая составляющая во всём этом процессе. Когда такие заявления делаются публично – это определенное давление, которое дипломатичным путем подталкивает конфликтующие стороны к переговорам", – поясняет эксперт.

Конечно, продолжает она, Украина настроена конструктивно. И активно ищет альтернативные пути поставок своей продукции на международные рынки. Так, после освобождение острова Змеиный через устье Дуная удалось частично восстановить поставки.

"Мне кажется, как один из вариантов (и только в случае получения реальных гарантий безопасности) переговоры в Стамбуле имеют право на существование. Но не ради поддержания определенного градуса политической риторики, – подчеркивает эксперт. – Украина, безусловно, благодарна турецкой стороне за дипломатические инициативы и роль посредника. В то же время, мы хорошо знаем о наличии проблемы торговли краденным украинским зерном. Российские (и не только) корабли из портов, оккупированных Бердянска и Крым поставляют по фальшивым документам это зерно в турецкие порты. И это вопрос тоже надо решать. И тему разблокирования украинских портов и торговли краденым украинским зерном следует рассматривать в комплексе".

Есть предположение, что разблокирование портов может произойти уже до зимы, однако выдвигаются прогнозы и касательно еще года-двух войны

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Россия широко использует в своих интересах и энергетический шантаж, и спровоцированный ей же гуманитарный кризис, который отображается и на ценах на сырье, и на проблемах с продовольствием. Для ряда африканских стран, особенно бедных, отсутствие поставок зерна из Украины означает голод. Об этом не говорили коллеги из ЮАР, Ганы".

По словам эксперта, турецкий лидер Эрдоган, выступая в качестве посредника, получает имиджевые плюсы. К тому же, ситуация позволяет ему балансировать между Западом (теми же партнерами по НАТО) и Россией. Мол, не могу вводить санкции против РФ, в том числе, потому что это помешает переговорным процессам.

"К сожалению, прогресса от переговоров в Турции я не ожидаю. Тема уже обсуждалась. Подвижек, как мы видели, не было. И что изменилось с тех пор? Россияне продолжают агрессию, есть опасность их продвижения на Одессу. В такой ситуации Украина не готова будет пойти на разминирование акватории без мощнейших гарантий безопасности. В данный момент таких гарантий нам никто не дал", – поясняет Екатерина Одарченко.

Она подчеркивает, что в обозримом будущем, конечно, разблокирование портов состоится. Но это, по мнению эксперта, будет, скорее, в рамках общего пакета неких мирных договоренностей, нежели здесь и сейчас – во время активной фазы войны.

"Есть предположение, что это может произойти уже до зимы, однако выдвигаются прогнозы и касательно еще года-двух войны. Ситуация не имеет быстрого решения. Для начала Россия должна отказаться от своих ультиматумов. Чего она пока, похоже, делать не собирается", – резюмирует Екатерина Одарченко.

От мнения Вашингтона будет во многом зависеть итоговый результат переговоров

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов отмечает, что это будут переговоры между военно-политическими антагонистами Украиной-россией, а также представителями миссии ООН и самой Турции – в качестве рефери.

"Данная встреча уникальна сама по себе – как в историческом периоде, так и на современном этапе. Согласно анонсам, эксперты Украины, Турции, россии и ООН будут обсуждать функционирование морских коридоров для экспорта зерновых. Для украинской стороны ключевым элементом позиции являются вопросы безопасности", – подчеркивает эксперт.

Очевидно, продолжает он, что в мире назревают предпосылки глобальной гуманитарной катастрофы в связи с тем, что блокировка морских каналов в азово-черноморском бассейне фактически разрушила все логистические цепочки.

"Планетарный голод, вернее, его ожидание привело к паническим настроениям во всей мировой экономике. Наблюдаются падение индексов котировок акций, повышение цен, безработица, массовые политические и социальные протесты. Это те маркеры, которые свидетельствуют о том, что деструктивные процессы в мире на низком старте", – отмечает Алексей Воронцов.

По его мнению, если удастся обеспечить безопасный "Зерновой коридор" и разблокировать порты, то, скорее всего, через проливы Босфор и Дарданеллы в ближайшие 6-8 месяцев на мировые рынки таки попадут 35-40 млн тонн украинского зерна.

"В первую очередь ожидается выход торговых судов, стоящих в порту Одессы. Вместе с тем, надо понимать, что ожидать от рф адекватных решений сложно. Россияне продолжают обстреливать Украину, а также массово воровать украинское зерно и под видом своего отправлять в ту же Турцию, – напоминает эксперт. – Важно также осознавать, что США, скорее всего, негласно стоят над переговорным процессом – и от мнения Вашингтона будет во многом зависеть итоговый результат. Как говорится – поживем-увидим. Надеемся на профессионализм наших дипломатов и адекватное решение "Гордиевого узла", затянутого россией".

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