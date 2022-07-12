Беженцы или заложники путина: почему рекордных 1,5 млн украинцев оказались в рф

По данным Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину больше всего наших соотечественников перебралось именно в рф (свыше 1,5 млн человек). На втором месте Польша (1,2 млн), на третьем – Молдова (более 83 тысяч). Почему так произошло? О чем говорят эти данные? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Беженцы. Фото: из открытых источников

В россии украинских беженцев нет – это заложники путина

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поясняет:

"Больше всего беженцев из Украины находятся в Польше, Германии и других странах Европы. В россии украинских беженцев нет – это заложники путина и те, кто использует рф как коридор для выезда, поскольку россия блокирует выезд украинцев из оккупированных районов на подконтрольную правительству Украины территорию".

По словам эксперта, когда мы говорим о беженцах, необходимо разграничивать переезд и депортацию. Последней как раз таки и занимается россия.

"Российские оккупанты фактически берут украинцев в заложников и принудительно переселяют в рф. То же самое делал Сталин с татарами в Крыму в 1944 году. Украинцев пропускают через фильтрационные лагеря, где мужчин избивают, а женщин насилуют. При этом украинцам не оказывают никакой медпомощи и относятся хуже, чем к скоту", – подчеркивает Сергей Быков.

Он отмечает, что также есть украинцы, которые через территорию россии выезжают из оккупированных районов в Украину. Для этого они едут через россию в Грузию или страны Балтии, а оттуда добираются на родину.

Многие наши соотечественники были вынуждены выехать именно в рф, так как гуманитарные коридоры в другую сторону попросту отсутствовали

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина призывает понимать, что приведенные данные являются приблизительными. И есть большая разница между украинскими беженцами, которые пересекли границу с той или иной страной – и украинцами, которые зарегистрировались и получили международную защиту (international protection) в конкретной стране.

"К тому же, многие украинцы, которые получили международную защиту, на сегодняшний день вернулись в Украину. Поскольку нет специальной процедуры аннулирования международной защиты, а законодательно установленный период ее действия еще не прошел, такие украинцы считаются беженцами, – поясняет политолог. – По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, наибольшее количество украинцев – 1,5 млн – уехало в россию. Однако это данные по пересечению границы с рф. А данные по зарегистрированным беженцам отсутствуют. Поэтому к этой цифре нужно относиться скептически. Нам известно, что многие наши соотечественники были вынуждены выехать именно в рф, так как гуманитарные коридоры в другую сторону попросту отсутствовали. И далеко не все они остались в россии".

Такая же ситуация, по словам Анны Малкиной, и по Молдове. Данные о зарегистрированных беженцах отсутствуют.

"Поэтому осмелюсь предположить, что Молдова стала скорее транзитной страной, нежели страной, в котором украинцы нашли убежище в таком количестве", – говорит эксперт.

Что касается Польши, то эта страна, отмечает Анна Малкина, стала основным реципиентом украинских беженцев: из 4,5 млн украинцев, которые пересекли границу с Польшей, 1,2 млн получили там международную защиту.

"Данная цифра не означает, что все они на сегодняшний день проживают в Польше, многие вернулись назад в Украину. Но по сравнению с другими странами ЕС, именно Польша стала лидером по приему украинцев. Почему именно Польша? Наверное, по совокупности факторов: общая граница, близкий язык и ментальность, государственная политика "открытых дверей", легитимизированная населением, финансовая поддержка украинцев, которая в разы превосходит аналогичную поддержку украинских беженцев по сравнению, например, с Испанией", – поясняет политолог.

Касательно возвращения украинцев домой – всё будет зависеть от продолжительности войны в Украине, уверена Анна Малкина.

"Чем дольше люди находятся за рубежом, тем больше они привыкают к новой жизни, – отмечает она. – Для кого-то война открыла окно возможностей для эмиграции. Я имею в виду тех, кто мечтал уехать жить в ЕС, но имел трудности с оформление вида на жительство в мирное время. Те же украинцы, которые бежали от войны, не имея до этого планов жить в Евросоюзе, отчетливо прочувствовали смысл выражения "не путайте туризм с эмиграцией". Именно они при первой же возможности возвращаются домой. И этот процесс в разы ускорится, когда в Украине закончится война".

Через российскую территорию есть возможность попасть на свободную Украину

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов уверен, что россия не просто так значится в данных ООН как страна, куда выехало наибольшее количество украинцев.

"Когда накрывает лавина, человек дезориентирован. И часто копает в ту сторону, где, как он думает, выход ближе. Сразу после вторжения рф удалось быстро захватить некоторые украинские территории. Люди оказались там в сложнейшей ситуации. Причем не только там, ведь россия, атакуя украинские города, использует огневой вал, как делала это в той же Сирии, в Чечне. Уничтожает населенные пункты вместе с находящимся там населением. Еще одна тактика россиян, также опробованная на Сирии – уничтожать города и давить на экономику других стран волнами мигрантов. Местные жители вынуждены бежать по тем "коридорам", которые оставляют россияне. А "коридоры" эти, как правило, ведут или на временно оккупированные территории, или в саму рф", – поясняет эксперт.

К тому же, продолжает он, через российскую территорию есть возможность попасть на свободную Украину. Транзитным путем, через страны восточной и западной Европы, через Грузию и страны Балтии.

"Понятное дело, что не все украинцы, которые попали на территорию России, покинули ее. По разным причинам", – отмечает Валерий Дымов.

Что касается Польши как второго места наибольшей концентрации украинских беженцев, то это тоже вполне объяснимо, считает он. В том числе в свете последних решений – о том же пакете соцгарантий для поляков в Украине.

"Мы с Польшей являемся не просто стратегическими партнерами, а союзниками. Поляки поддерживают нас дипломатически, военно (разве что не воюют, хоть добровольцы делают и это), финансово", – подчеркивает эксперт.

Он также обращает внимание, что количество украинцев, пересекающих границы стран ЕС, вернулось к уровню, которое было до широкомасштабного вторжения россии.

"Согласно данным еврокомиссара по внутренним делам Льва Йохансона, сейчас на территории Евросоюза находятся от 3,2 до 3,7 млн украинских беженцев. В общей сложности границу ЕС пересекли 6,7 млн украинцев, однако примерно 3 млн из них уже вернулись на родину. А согласно опросам, более 70% украинцев, еще остающихся за границей, намерены вернуться на родину", – акцентирует Валерий Дымов.

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