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Военный эксперт сравнил ресурсы Украины и РФ: подробности

Жданов заявил, что если Запад не хочет получить нового Гитлера и проиграть в этой войне, то будет поддерживать Украину и дальше

сегодня, 20:37
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ будет использовать подержанную военную технику, чтобы продолжать войну в Украине. Такой приказ дал Путин. Поскольку уж очень много новой техники они потеряли. О ресурсах рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН .

Военный эксперт сравнил ресурсы Украины и РФ: подробности

Военный эксперт сравнил ресурсы Украины и РФ (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что у России уже нет другого варианта, как использовать подержанную технику. Именно поэтому они едут в Украину на танках Т-34, потому что у них уже ничего не осталось.

"Еще в начале войны я предположил, что мы можем дождаться того момента, когда российские войска приедут на танках Т-34. Не потому, что они хотят пафосно что-нибудь продемонстрировать, а потому у них больше ничего не осталось", — заявил эксперт.

Оккупанты собираются продолжать войну. Даже снимая старое советское оборудование. Также среди огромного количества населения этой страны всегда найдутся люди, готовые воевать.

"Среди 140 млн. населения всегда найдется 100 тыс. человек, чтобы принять участие в войне", — убежден Жданов.

Военный эксперт также упомянул о готовности Украины к дальнейшему продолжению войны. По его словам, здесь все зависит не только от нашей страны, потому что запасы уже закончились.

"Наши собственные запасы уже закончились. Сегодня мы воюем на запасах Запада – тех стран, которые нас поддерживают", – заявил Жданов.

Также специалист подчеркнул, что если Запад не хочет получить нового Гитлера и проиграть в этой войне, то будет поддерживать Украину и дальше, сколько это потребуется. Чтобы Украина выстояла и победила.

"Ставку уже изменить невозможно, не проиграв самим. Они поставили в этой войне на нас", — подытожил Жданов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ ликвидировали еще одного российского командира .




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=57acRquG1zM&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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