Взрывы не только в Донецке, но и в Луганске: оккупанты жалуются на массированный удар ВСУ

После взрывов в Луганске в так называемой "ЛНР" заявили, что украинские военные нанесли удар по воинской части вражеской ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом сразу же сообщили несколько пропагандистских источников "РИА-Новости", telegram-канал "Луганскинформцентр", "Интерфакс.ru".

Взрыв. Фото: из открытых источников

Изначально сообщалось, что якобы ракета "Точка-У", по предварительным данным, оккупантами сбита над Луганском. Ракету якобы сбили в районе поселка Юбилейное, входящего в состав Луганска.

В то же время РИА Новости сообщает, что, как минимум, четыре зенитных ракетных ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

Ну и уже позже представитель Народной милиции так называемой "ЛНР" Андрей Марочко сообщил, что украинская армия нанесла массированный удар по воинской части противовоздушной обороны (ПВО), защищающей небо над Луганском. Он отметил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск.

Еще позже в так называемой "ЛНР" заявили, что Вооруженные силы Украины выпустили по Луганску девять ракет из реактивных систем залпового огня американского производства "HIMARS".

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