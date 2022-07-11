Случилось то, о чем предупреждали: Россия полностью перекрыла газ Германии

Раньше никто не мог подумать, что Германию так обеспокоит ежегодный плановый ремонт одного из элементов газовой инфраструктуры "Северного потока". По официальной информации Россия прекращает поставки газа в Германию с 11 по 21 июля в связи с профилактическими работами, которые проводятся каждый год, но, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию между странами из-за войны в Украине, есть все основания полагать, что поставки газа могут не возобновиться после ремонтных работ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "DW".

Путин и Шольц. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, официальный Берлин не скрывает того, что Россия может не возобновить поставки газа по "Северному потоку" после 21 июля. Он допускает такое. Но, с другой стороны, Кремль может не захотеть лишать себя источника валютных доходов. Германия была и остаётся основным покупателем российских энергоресурсов. Правда есть и другая сторона медали – ради достижения своих целей в Украине Путин может пойти даже на такой радикальный шаг, добиваясь того, чтобы Германия оказалась в тяжелейший экономической, а затем и политически нестабильной ситуации.

Также "DW" отмечает, что через остановку поставок газа через "Северный поток" прослеживается еще одна цель – Москва хочет принудить Германию, а потом и Евросоюз к тому, чтобы Запад согласился на эксплуатацию другого российского газопровода на Балтике "Северный поток-2".

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