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В британской разведке назвали главную проблему российской армии

Истощение войск – возможно наибольшая проблема РФ с личным составом

сегодня, 10:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска в Украине не могут развить свой успех, потому что основные подразделения очень сильно устали от постоянных боевых действий, без перерыва и отдыха. Это одна из наиболее важных проблем российской армии. Как пишет издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчёте разведки Великобритании за 11 июля.

В британской разведке назвали главную проблему российской армии

Российские войска. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, что постоянные ожесточенные бои очень сильное истощили российскую армию. Именно из-за того, что нет отпусков и перерывов у российских военных большой упадок и слишком низкая мотивация продолжать бои. В Минобороны России уже начинают понимать, что происходит и пытается исправить эту ситуацию. Именно поэтому вводят оперативную паузу и дают некоторым войскам отдохнуть.

В разведке также обращают внимание на то, что в России стали чаще фиксироваться случаи обращения жён российских военных, в которых они призывают вернуть своих мужей домой.

Что касается ситуации на фронте, то в британской разведке отмечают, что кардинального продвижения российских войск не произошло, несмотря на то, что продолжаются ожесточенные бои. То же самое касается и украинских войск. Они больше всего продолжают наступление в северо-восточной части Херсонской области, но большого контрнаступления Украина тоже не проводит.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Алексей Резников подтвердил информацию о том, что Зеленский дал указ освободить юг Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало - украинские защитники полностью выбили российских оккупантов из села Ивановка Херсонской области. Они показали на видео, как это произошло.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1546361867320365058
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