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ВСУ освободили еще один населенный пункт на Херсонщине (ВИДЕО)

ВСУ освободили Ивановку в Херсонской области

сегодня, 09:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники полностью выбили российских оккупантов из села Ивановка Херсонской области. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице 60-ой отдельной пехотной бригады в Facebook.

ВСУ освободили еще один населенный пункт на Херсонщине (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что украинским военным удалось установить полный контроль над очередным населенным пунктом. Теперь в украинской Ивановке осталась только разбитая военная техника противника. Сами же оккупанты были ликвидированы, взяты в плен или же выбиты из населенного пункта.

Сейчас украинские защитники, после того, как село было полностью зачищено от захватчиков, устанавливают коммуникацию с местным населением, предоставляют людям. Которые были все это время в оккупации, всю необходимую помощь.

Отметим, ранее украинские власти неоднократно обращались к жителям южных областей Украины, которые сегодня находятся в оккупации с призывом выехать из этих территорий, поскольку вскоре могут начать ожесточенные бои с оккупантами.

Жителям оккупированной Херсонщины следует выехать из области, а кто не может – готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду, заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Резников подтвердил информацию о том, что от главы украинского государства Минобороны Украины получило приказ – освободить от захватчиков прибрежные районы на юге.                                                   

Также издание "Комментарии" сообщало — на юге уничтожено четыре вражеских склада – много погибших оккупантов: стали известны подробности.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/60opb/
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