ВСУ освободили еще один населенный пункт на Херсонщине (ВИДЕО)

Украинские защитники полностью выбили российских оккупантов из села Ивановка Херсонской области. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице 60-ой отдельной пехотной бригады в Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что украинским военным удалось установить полный контроль над очередным населенным пунктом. Теперь в украинской Ивановке осталась только разбитая военная техника противника. Сами же оккупанты были ликвидированы, взяты в плен или же выбиты из населенного пункта.

Сейчас украинские защитники, после того, как село было полностью зачищено от захватчиков, устанавливают коммуникацию с местным населением, предоставляют людям. Которые были все это время в оккупации, всю необходимую помощь.

Отметим, ранее украинские власти неоднократно обращались к жителям южных областей Украины, которые сегодня находятся в оккупации с призывом выехать из этих территорий, поскольку вскоре могут начать ожесточенные бои с оккупантами.

Жителям оккупированной Херсонщины следует выехать из области, а кто не может – готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду, заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.



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