Боевые побратимы посвятили "Да Винчи" успешную атаку

Успешная атака 59-й мотопехотной бригады под Авдеевкой была совершена на 9-й день гибели Героя Украины, комбата Дмитрия Коцюбайла. Она была осуществлена в его честь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

"Да Вінчі"

По его словам, атака не была эмоциональной, а была заранее спланирована – подразделения 59-й мотопехотной бригады успешно атаковали и уничтожили российские войска на трех позициях под Авдеевкой. Рашисты понесли тяжелые потери, в бою четыре российских военнослужащих из состава 2-го батальона 110-й мотострелковой бригады ВС РФ захвачены в плен.

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Фамилии захваченных приводит Бутусов: Обдовский Сергей из города Тверь; Даиров Яков из Оренбургской области; Китов Юрий из Оренбургской области; Ертлеус Самрат из Оренбургской области.

"Пусть родственники теперь требуют обмен, потому что Минобороны РФ блокирует обмены пленными, не спешит освобождать граждан РФ, — написал в своем телеграмм-канале Юрий Бутусов. — Успешная атака 59-й бригады состоялась в день панихиды, на девятый день после гибели, Дмитрия Коцюбайло, знаменитого воина-добровольца, у которого в 59-й бригаде есть друзья, россиян разбили именно на тех позициях, где много десятков раз работал за последние 9 лет сам друг Да Винчи, база которого находится в Авдеевке. Атака была хорошо спланирована, как следует заранее, это не были эмоциональные действия".

Напомним, что Дмитрий Коцюбайло на псевдо "Да Винчи" погиб 8 марта в бою под Бахмутом. Он сражался с 2014 года в составе Добровольческого корпуса "Правый сектор" и на момент гибели командовал батальоном. Ему первому среди добровольцев было прижизненно присвоено звание "Герой Украины". На прощание с ним пришло высшее политическое и военное руководство государства.

Напомним, что американцы рассказали о двух возможных сценариях украинского контрнаступления.