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Безуглая «наехала» на Сырского. Чем ей уже не угодил новый главком

Нардеп Марьяна Безуглая уже выставила претензии новоназначенному Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. По ее словам, он должен использовать свой шанс и через месяц страна должна увидеть кардинальные изменения в ВСУ

сегодня, 16:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что для нее "нет святых", намекнув, что будет критиковать и нового главкома Александра Сырского.

Безуглая «наехала» на Сырского. Чем ей уже не угодил новый главком

Марьяна Безуглая

Сегодня украинские спецслужбы потопили очередной российский корабль. Без прямого человеческого вмешательства. Новейшими дронами. Сразу миллиарды рублей, несколько десятков обученных россиян, стратегическое преимущество и надменность пошли ко дну. Поэтому, господин главком, Вы либо используете шанс, и уже через месяц мы должны увидеть кардинальные изменения в ВСУ, или зачем тогда такие ВСУ?"
– написала в Фейсбуке Безуглая.

По ее мнению, можно сделать инженерные батальоны, БПЛА войска, спецподразделения и наемников-контратчиков, чем держать тысячи в штабах над бумажными картами.

"Бумага нужна, но это не алтарь. Не поклоняйтесь",
– добавила Безуглая.

Напомним, Безугла беспощадно критиковала Валерия Залужного, когда он работал в должности Главнокомандующего ВСУ. Именно за это критиковали ее в родной партии и фракции. В результате она вышла из обеих структур.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 14 февраля украинские силы уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Информацию об уничтожении российского корабля подтвердил Генштаб ВСУ. В заявлении штаба указано, что ВСУ совместно с подразделениями ГУР Минобороны уничтожили крупный десантный корабль окупантов — "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Также "Комментарии" сообщали, что в ВМС оригинально прокомментировали уничтожение крупного российского десантного корабля "Цезарь Куников", вспомнив слова российского диктатора Владимира Путина во время трагедии с подводной лодкой "Курск" в 2000 году. При этом Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что сейчас после уничтожения этого российского корабля в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается только пять единиц.





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Источник: facebook.com/bezuhlamariana
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:30

Супер! На те і щука в річці щоб карась не дрімав. Корумповані ледарі замість того щоб змінюватись вчепились за старе лахміття: військових злочинців Бандера і Коновальця, вишиванки співанки гасла фаєри мови з вірою. Трусам зручно за конторською роботою поки на людей ракети падають може хоч жінка цих програшних розбурхає.


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