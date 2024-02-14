Безуглая «наехала» на Сырского. Чем ей уже не угодил новый главком

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Ткачик Олеся
Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что для нее "нет святых", намекнув, что будет критиковать и нового главкома Александра Сырского.
Марьяна Безуглая
По ее мнению, можно сделать инженерные батальоны, БПЛА войска, спецподразделения и наемников-контратчиков, чем держать тысячи в штабах над бумажными картами.
Напомним, Безугла беспощадно критиковала Валерия Залужного, когда он работал в должности Главнокомандующего ВСУ. Именно за это критиковали ее в родной партии и фракции. В результате она вышла из обеих структур.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 14 февраля украинские силы уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Информацию об уничтожении российского корабля подтвердил Генштаб ВСУ. В заявлении штаба указано, что ВСУ совместно с подразделениями ГУР Минобороны уничтожили крупный десантный корабль окупантов — "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
Также "Комментарии" сообщали, что в ВМС оригинально прокомментировали уничтожение крупного российского десантного корабля "Цезарь Куников", вспомнив слова российского диктатора Владимира Путина во время трагедии с подводной лодкой "Курск" в 2000 году. При этом Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что сейчас после уничтожения этого российского корабля в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается только пять единиц.
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Ігор
сегодня, 16:30
Супер! На те і щука в річці щоб карась не дрімав. Корумповані ледарі замість того щоб змінюватись вчепились за старе лахміття: військових злочинців Бандера і Коновальця, вишиванки співанки гасла фаєри мови з вірою. Трусам зручно за конторською роботою поки на людей ракети падають може хоч жінка цих програшних розбурхає.