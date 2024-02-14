Безуглая «наехала» на Сырского. Чем ей уже не угодил новый главком

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что для нее "нет святых", намекнув, что будет критиковать и нового главкома Александра Сырского.

Марьяна Безуглая

Сегодня украинские спецслужбы потопили очередной российский корабль. Без прямого человеческого вмешательства. Новейшими дронами. Сразу миллиарды рублей, несколько десятков обученных россиян, стратегическое преимущество и надменность пошли ко дну. Поэтому, господин главком, Вы либо используете шанс, и уже через месяц мы должны увидеть кардинальные изменения в ВСУ, или зачем тогда такие ВСУ?"

– написала в Фейсбуке Безуглая.

По ее мнению, можно сделать инженерные батальоны, БПЛА войска, спецподразделения и наемников-контратчиков, чем держать тысячи в штабах над бумажными картами.

"Бумага нужна, но это не алтарь. Не поклоняйтесь",

– добавила Безуглая.

Напомним, Безугла беспощадно критиковала Валерия Залужного, когда он работал в должности Главнокомандующего ВСУ. Именно за это критиковали ее в родной партии и фракции. В результате она вышла из обеих структур.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 14 февраля украинские силы уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Информацию об уничтожении российского корабля подтвердил Генштаб ВСУ. В заявлении штаба указано, что ВСУ совместно с подразделениями ГУР Минобороны уничтожили крупный десантный корабль окупантов — "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Также "Комментарии" сообщали, что в ВМС оригинально прокомментировали уничтожение крупного российского десантного корабля "Цезарь Куников", вспомнив слова российского диктатора Владимира Путина во время трагедии с подводной лодкой "Курск" в 2000 году. При этом Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что сейчас после уничтожения этого российского корабля в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается только пять единиц.







