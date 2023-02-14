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Белый дом: Путин продолжает "менять генералов, как носки", но это не помогает

В Белом доме считают, что россиянам так и не удалось решить проблемы с логистикой, в том числе с поставками продовольствия, а также с согласованностью огня и слаженностью подразделений

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

За год полномасштабной войны против Украины российской армии так и не удалось решить те проблемы, которые были на начало вторжения. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Белый дом: Путин продолжает "менять генералов, как носки", но это не помогает

Белый дом. Фото: из открытых источников


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"Россияне продолжают страдать от тех же проблем, что и год назад... Российская армия и в дальнейшем сталкивается со значительными сложностями. Они не преодолели этих проблем", – отметил Джон Кирби.

Кирби объяснил, что имеет в виду проблемы россиян с логистикой, в том числе с поставками продовольствия, а также с согласованностью огня и слаженностью подразделений.

Он добавил, что Владимир Путин продолжает "менять генералов, как носки", но это не помогает решить проблемы российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, что президент России Владимир Путин пытается на публике демонстрировать уверенность относительно попыток российских войск продвинуться вблизи Угледара. Хотя по факту российская армия несет огромные потери, о чем Кремль умалчивает.                                                                                                                  

Также издание "Комментарии" сообщало — есть ли оптимизм перед Рамштайном-9: какие решения могут принять союзники.

Ранее "Комментарии" писали — посольство США в РФ призвало своих граждан незамедлительно покинуть территорию страны-агрессора. В частности, из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление дипломатического представительства.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3669693-vijska-rosii-v-ukraini-maut-ti-sami-problemi-so-j-rik-tomu-bilij-dim.html
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