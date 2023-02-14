Белый дом: Путин продолжает "менять генералов, как носки", но это не помогает

За год полномасштабной войны против Украины российской армии так и не удалось решить те проблемы, которые были на начало вторжения. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Белый дом. Фото: из открытых источников

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"Россияне продолжают страдать от тех же проблем, что и год назад... Российская армия и в дальнейшем сталкивается со значительными сложностями. Они не преодолели этих проблем", – отметил Джон Кирби.

Кирби объяснил, что имеет в виду проблемы россиян с логистикой, в том числе с поставками продовольствия, а также с согласованностью огня и слаженностью подразделений.

Он добавил, что Владимир Путин продолжает "менять генералов, как носки", но это не помогает решить проблемы российской армии.

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