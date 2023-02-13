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В США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

США призывают своих граждан покинуть России, потому как находиться в стране-агрессоре становится крайне опасно

сегодня, 10:44
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Автор:

Кравцев Сергей

Посольство США в РФ призвало своих граждан незамедлительно покинуть территорию страны-агрессора. В частности, из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление дипломатического представительства.

В США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

США. Фото: из открытых источников


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"Не въезжайте в Россию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и из России", — говорится в сообщении.

В посольстве объясняют, что им проблематично оказать помощь американцам в России в тех условиях, при которых дипведомство вынуждено работать на территории РФ.

"Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно выехать. Проявляйте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", — говорится в заявлении.

Там напомнили, что в сентябре российское правительство мобилизовало граждан в Вооруженные силы на поддержку своего вторжения в Украину.

"Россия может отказаться признать гражданство США с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их", — предупредили в посольстве.

Также отмечено, что варианты коммерческих рейсов в РФ чрезвычайно ограничены и часто недоступны.

"Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно скорее сделать это самостоятельно. У посольства США есть серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США в выезде из страны, а варианты транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными", — добавляют в сообщении.

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Источник: https://ru.usembassy.gov/travel-advisory-russia-do-not-travel-february-12-2023/
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