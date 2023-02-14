В США рассказали, что Путин пытается скрыть о войне в Украине от российского общества

Президент России Владимир Путин пытается на публике демонстрировать уверенность относительно попыток российских войск продвинуться вблизи Угледара. Хотя по факту российская армия несет огромные потери, о чем Кремль умалчивает. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Как пишут аналитики, в программе государственного телеканала Путин намеренно похвалил Тихоокеанский и Северный флот на фоне широко опубликованных и значительных потерь механизированных частей 155-й бригады морской пехоты при штурме Угледара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Минобороны России хранило молчание относительно потерь России в Угледаре, а комментарий Путина следует за заявлением министра обороны России Сергея Шойгу от 7 февраля о том, что российские войска успешно развивают наступление.

"Путин, вероятно, намеренно удваивает крайне оптимистичное описание Угледарской линии фронта, данное Минобороны России, чтобы поддержать версию о неизбежном и масштабном крупном российском наступлении в Донецкой области", — пишут эксперты.

Путин также, вероятно, воздерживается от поддержки критически настроенных блогеров, которые все чаще обвиняли Минобороны России и военное командование в том, что они не научились на своих предыдущих ошибках при проведении механизированных атак.

Комментарий Путина, однако, может также свидетельствовать о намерении усилить наступление на Угледар более мобилизованными силами или за счет повторного ввода в этот район оставшихся частей Северного флота.

Аналитики считаю, что использование российскими вооруженными силами мобилизованного персонала в качестве замены поврежденных в боях военных вряд ли создаст достаточные наступательные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного наступления.

Бригада, которая участвовала в штурме города, на 80-90% укомплектована мобилизованными, поскольку российское военное командование постоянно пополняет российские части мобилизованными военнослужащими.

"То, что Россия продолжает полагаться на мобилизованных людей, которые не могли выполнять боевые задачи, такие как идентификация и обнаружение минных полей или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма, указывает на то, что эти мобилизованные элементы не имеют необходимого боевого опыта, необходимого для постановки успешное механизированное наступление", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему потери россиян на войне стремительно выросли: ответ военных.

Также издание "Комментарии" сообщало — есть ли оптимизм перед Рамштайном-9: какие решения могут принять союзники.



