В США рассказали, что Путин пытается скрыть о войне в Украине от российского общества

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Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин пытается на публике демонстрировать уверенность относительно попыток российских войск продвинуться вблизи Угледара. Хотя по факту российская армия несет огромные потери, о чем Кремль умалчивает. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: Getty Images
Как пишут аналитики, в программе государственного телеканала Путин намеренно похвалил Тихоокеанский и Северный флот на фоне широко опубликованных и значительных потерь механизированных частей 155-й бригады морской пехоты при штурме Угледара.
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Минобороны России хранило молчание относительно потерь России в Угледаре, а комментарий Путина следует за заявлением министра обороны России Сергея Шойгу от 7 февраля о том, что российские войска успешно развивают наступление.
Путин также, вероятно, воздерживается от поддержки критически настроенных блогеров, которые все чаще обвиняли Минобороны России и военное командование в том, что они не научились на своих предыдущих ошибках при проведении механизированных атак.
Комментарий Путина, однако, может также свидетельствовать о намерении усилить наступление на Угледар более мобилизованными силами или за счет повторного ввода в этот район оставшихся частей Северного флота.
Аналитики считаю, что использование российскими вооруженными силами мобилизованного персонала в качестве замены поврежденных в боях военных вряд ли создаст достаточные наступательные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного наступления.
Бригада, которая участвовала в штурме города, на 80-90% укомплектована мобилизованными, поскольку российское военное командование постоянно пополняет российские части мобилизованными военнослужащими.
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