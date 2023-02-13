Почему потери россиян на войне стремительно выросли: ответ военных

Исходя из сводок Генштаба ВСУ и западных разведслужб у россиян существенно выросли потери за последние несколько недель. Сообщается, что установлен абсолютный рекорд за всё время войны: за прошедшую неделю ликвидировано 6180 личного состава оккупантов. Это больше, чем за весь апрель (5800), июнь (5050) или июль (5280).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Дефицит техники, непрофессиональный личный состав – ключевые причины растущих потерь россиян

Военный обозреватель Александр Коваленко считает главной причиной такого роста потерь российских захватчиков – плохую подготовку военных, которым выдали форму, оружие и приказали идти в атаку. В первую очередь, речь идет о частично мобилизованных гражданах РФ, которыми доукомплектовывают разбитые подразделения кадровых военнослужащих.

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Другой причиной катастрофических потерь живой силы врага эксперт называет дефицит техники.

"Если мы говорим о комплектации среднестатистического подразделения, то она зависит не только от того, есть ли там полный состав, еще и присутствие ББМ необходима. Итак, дефицит техники, непрофессиональный личный состав... И все это в комплексе заканчивается тем, что они имеют вот такие большие потери. Если мы говорим о возможности компенсации этих потерь, то, опять же, она будет непрофессиональная и некачественная", — отметил Коваленко.

Также Александр Коваленко напомнил, как немного ранее российские командиры просто отправили на убой мобилизованных россиян, когда имитировали массированное наступление в Запорожской области. Это делалось, лишь для того, чтобы ввести в заблуждение украинских защитников. В итоге, вся российская пехота на это участке фронта была уничтожена.

Средние потери россиян составили более 800 человек в день

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула заявил, что очень много российских военных в последнее время было уничтожена на подступах к Угледару. Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Михаил Притула считает, что такие большие потери врага объясняются тем, что они действуют, словно по шаблону. Кроме того, враг атакует на больших дистанциях.

"Это огромное количество людей, которых десятки лет воспитывали матери. И вот они их всех пригнали под Угледар, и они умерли там. К тому же большинство из них умерли, даже не увидев ни одного украинского солдата. Они их просто не увидели, их просто уничтожили на подходах к Угледару", — рассказал Притула.

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