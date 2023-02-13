Почему потери россиян на войне стремительно выросли: ответ военных

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Кравцев Сергей
Исходя из сводок Генштаба ВСУ и западных разведслужб у россиян существенно выросли потери за последние несколько недель. Сообщается, что установлен абсолютный рекорд за всё время войны: за прошедшую неделю ликвидировано 6180 личного состава оккупантов. Это больше, чем за весь апрель (5800), июнь (5050) или июль (5280).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Александр Коваленко считает главной причиной такого роста потерь российских захватчиков – плохую подготовку военных, которым выдали форму, оружие и приказали идти в атаку. В первую очередь, речь идет о частично мобилизованных гражданах РФ, которыми доукомплектовывают разбитые подразделения кадровых военнослужащих.
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Другой причиной катастрофических потерь живой силы врага эксперт называет дефицит техники.
Также Александр Коваленко напомнил, как немного ранее российские командиры просто отправили на убой мобилизованных россиян, когда имитировали массированное наступление в Запорожской области. Это делалось, лишь для того, чтобы ввести в заблуждение украинских защитников. В итоге, вся российская пехота на это участке фронта была уничтожена.
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула заявил, что очень много российских военных в последнее время было уничтожена на подступах к Угледару. Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.
Михаил Притула считает, что такие большие потери врага объясняются тем, что они действуют, словно по шаблону. Кроме того, враг атакует на больших дистанциях.
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