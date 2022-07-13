Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ

Белорусский пограничник пробрался в Украину, чтобы воевать против РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Фото: ДПСУ

Как рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, недавно пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов.

"Он незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси, уклоняясь от пуль белорусских пограничников – все для того, чтобы воевать против оккупантов, против России", — пишет СтратКом ВСУ.

В пресслужбе Госпогранслужбы рассказали, что в настоящее время проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

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