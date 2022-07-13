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Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ

В настоящее время проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации

сегодня, 13:12
Автор:

Денис
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Белорусский пограничник пробрался в Украину, чтобы воевать против РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ

Фото: ДПСУ

Как рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, недавно пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов.

"Он незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси, уклоняясь от пуль белорусских пограничников – все для того, чтобы воевать против оккупантов, против России", — пишет СтратКом ВСУ. 

В пресслужбе Госпогранслужбы рассказали, что в настоящее время проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что после провала главной цели в Украине Путин поставил новую задачу. Меры, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерную подготовку к так называемых референдумов, уверяют в разведке. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Читайте также о том, что в Берлине прокомментировали возможность переговоров с ПутинымМИД Германии до сих пор не видит шансов на переговоры с Путиным из-за войны. Подробнее об этом вы можете прочитать  в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что российский город, из которого самолеты бомбят Донецкую область, атаковала саранча (ВИДЕО). "Сама природа мстит за Мариуполь", — Андрющенко. 

Также "Комментарии" информировали о том, что самопровозглашенная "ДНР" открыла посольство в РФ: что известно. Квазиреспублика открыла "дипломатические" представительства в россии. 



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Biloruskiy-prikordonnik-porushiv-kordon-abi-dodnatisya-do-Sil-oboroni-Ukraini-u-viyni-proti-rosiyskogo-agresora/
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