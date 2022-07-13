После провала главной цели в Украине Путин поставил новую задачу

Время потеряно, главная задача, которую ставил президент России Путин перед оккупационными войсками провалена. Всю территорию Украины не удалось оккупировать и эта задача уже не будет выполнена. Но теперь Путин ставит другую цель – это оперативно аннексировать территории, которые на сегодняшний день врагу удаётся удерживать под контролем. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в Телеграмм.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В украинской разведке сообщили, что у Минобороны Украины есть информация о том, что и на законодательном уровне, и в Кремле, и в российском правительстве прорабатывается вопрос, как интегрировать временно оккупированные украинские территории в Российскую Федерацию, прорабатывается это в политическом, экономическом, территориальном планах. Ну, а, как это будет реально выглядеть мы увидим ближе к осени, когда 11 сентября единый день голосования в России.

Вадим Скибицкий отмечает, что в Донецкой, Херсонской, Луганской областях активизировались коллаборанты. Они стараются проводить мероприятия, направленные на то, чтобы интегрироваться в Российскую Федерацию. Это и есть подготовка к так называемым "референдумам". Кроме того, Путин признаёт, что он провалил основную цель – в короткие сроки оккупировать всю территорию Украины. Ну, а так называемая "спецоперация" продолжается, потому что Путин сам отказывается верить, что ведет полномасштабную войну против украинского народа, а не какую-то выдуманную "спецоперацию".

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