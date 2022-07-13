Российский город, из которого самолеты бомбят Донецкую область, атаковала саранча (ВИДЕО)

В россии саранча атаковала город, из которого самолеты бомбили Украину. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем официальном Telegram-канале.

Нашествие саранчи. Скриншот из видео

Так, по словам Андрющенко, российский город Приморско-Ахтарск, с аэродрома которого ежедневно взлетают самолеты, бомбмящие Донецкую область, атаковала саранча.

"Именно отсюда были самолеты, сбросившие бомбы на наш Драм Театр и роддом", — рассказал Андрющенко.

Андрющенко отметил, что россияне ничего не могут сделать с нашествием насекомых.

"Сама природа мстит за Мариуполь", — Андрющенко.

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