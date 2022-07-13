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Российский город, из которого самолеты бомбят Донецкую область, атаковала саранча (ВИДЕО)

"Сама природа мстит за Мариуполь", - Андрющенко

сегодня, 11:57
Автор:

Денис
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В россии саранча атаковала город, из которого самолеты бомбили Украину. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем официальном Telegram-канале. 

Российский город, из которого самолеты бомбят Донецкую область, атаковала саранча (ВИДЕО)

Нашествие саранчи. Скриншот из видео

Так, по словам Андрющенко, российский город Приморско-Ахтарск, с аэродрома которого ежедневно взлетают самолеты, бомбмящие Донецкую область, атаковала саранча. 

"Именно отсюда были самолеты, сбросившие бомбы на наш Драм Театр и роддом", — рассказал Андрющенко. 

Андрющенко отметил, что россияне ничего не могут сделать с нашествием насекомых. 

"Сама природа мстит за Мариуполь", — Андрющенко. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Рамштайн-4 подготовит наступление ВСУ: каких решений ждать – почему Запад уже все утраивает. Несмотря на то, что союзники Украины уже в четвёртый раз собираются обсуждать военную поддержку, Киеву все еще недостаточно вооружения в войне против РФ. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что взрывы не только в Донецке, но и в Луганске: оккупанты жалуются на массированный удар ВСУ. Украинская армия отминусовала у противника еще одну ПВО. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский отреагировал на просьбу родителей запретить очное обучение в школах до завершения войны. Решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будет решать власть в регионах. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что таки дожали: Германия согласилась прекратить закупать российский уголь и газ – назвала даты. С нового года Германия обязуется жить без российской нефти. 



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Источник: https://t.me/andriyshTime
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