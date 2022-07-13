Самопровозглашенная "ДНР" открыла посольство в РФ: что известно

Оккупационные власти самопровозглашенной так называемой "ДНР" 12 июля открыли в россии "посольство" в здании неподалеку от Садового кольца в Москве. Торжества прошли без российских чиновников. "Послом" "ДНР" назначена Ольга Макеева, должность "министра по иностранным делам" псевдореспублики занимает Наталья Никонорова. Об этом пишет Reuters.

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам Никоноровой, на имидж "ДНР" не влияет то, что так называемый "суд" "республики" приговорил к смертной казни военнопленных иностранцев — британцев и марокканца за то, что они воевали как "наемники" за Украину, и добавила, что наемство – это ужасное преступление. "Министр" подчеркнула, что "высшая мера наказания в нашем законодательстве и не привязана к дальнейшему процессу признания ДНР другими государствами". Кроме того, она заявила, что "независимость "ДНР" может вскоре признать и Северная Корея.

Напомним, что британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Брахим Саадун были осуждены "судом" "ДНР", от их имени поданы апелляции, которые должны быть рассмотрены.

Родственники пленных говорят, что они военнослужащие — контрактники украинской армии, поэтому имеют право на защиту Женевских конвенций об обращении с военнопленными.

Как писал портал, правоохранители задержали экс-нардепа за вымогательство 10 тысяч долларов. Задержание провели 12 июля в столице, бывшему политику объявят подозрение, сообщают в Офисе Генерального прокурора. Досудебное расследование проводятся сотрудниками Голосеевского управления полиции вместе с сотрудниками управления стратегических расследований.

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