logo

BTC/USD

19793.27

ETH/USD

1073.30

LTC/USD

48.82

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

38.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Самопровозглашенная "ДНР" открыла посольство в РФ: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Самопровозглашенная "ДНР" открыла посольство в РФ: что известно

Квазиреспублика открыла "дипломатические" представительства в россии

сегодня, 11:55
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Оккупационные власти самопровозглашенной так называемой "ДНР" 12 июля открыли в россии "посольство" в здании неподалеку от Садового кольца в Москве. Торжества прошли без российских чиновников. "Послом" "ДНР" назначена Ольга Макеева, должность "министра по иностранным делам" псевдореспублики занимает Наталья Никонорова. Об этом пишет Reuters.

Самопровозглашенная "ДНР" открыла посольство в РФ: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам Никоноровой, на имидж "ДНР" не влияет то, что так называемый "суд" "республики" приговорил к смертной казни военнопленных иностранцев — британцев и марокканца за то, что они воевали как "наемники" за Украину, и добавила, что наемство – это ужасное преступление. "Министр" подчеркнула, что "высшая мера наказания в нашем законодательстве и не привязана к дальнейшему процессу признания ДНР другими государствами". Кроме того, она заявила, что "независимость "ДНР" может вскоре признать и Северная Корея.

Напомним, что британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Брахим Саадун были осуждены "судом" "ДНР", от их имени поданы апелляции, которые должны быть рассмотрены.

Родственники пленных говорят, что они военнослужащие — контрактники украинской армии, поэтому имеют право на защиту Женевских конвенций об обращении с военнопленными.

Как писал портал, правоохранители задержали экс-нардепа за вымогательство 10 тысяч долларов. Задержание провели 12 июля в столице, бывшему политику объявят подозрение, сообщают в Офисе Генерального прокурора. Досудебное расследование проводятся сотрудниками Голосеевского управления полиции вместе с сотрудниками управления стратегических расследований.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/breakaway-east-ukraine-territory-defends-death-penalty-it-opens-moscow-embassy-2022-07-12/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!